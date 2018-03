Jorge Campos: "Si en diez años no salen formaciones como la nuestra, estaremos como en Cataluña"

Jorge Campos: "Si en diez años no salen formaciones como la nuestra, estaremos como en Cataluña"

Jorge Campos: "Si en diez años no salen formaciones como la nuestra, estaremos como en Cataluña" El líder de Actúa Baleares alerta de que "un doctor honoris causa" no podría ejercer la medicina en la región "si no tiene el B2" de catalán.

Libertad Digital 2018-03-23 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Jorge Campos, presidente de Actúa Baleare | David Alonso Rincón

El presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que si "en diez años", "formaciones como la nuestra no salen, –en Baleares- estaremos como en Cataluña. El proceso es el mismo". Este viernes, en las islas se aprueba el llamado "decreto de los Médicos", y El País cuenta con una entrevista a la presidenta regional, la socialista Francina Armengol, diciendo que este decreto garantiza la pluralidad lingüística y destacando que no habrá un sólo euro público para turismo "de sol y playa". En Es la mañana de Federico, Campos ha recordado que este discurso "no es de ahora, viene de 2009" y ha alertado sobre el nuevo decreto: "Se va a incluir un requisito del catalán para poder ejercer. Es decir, un doctor honoris causa o un premio Nobel, da igual: si no tiene el B2, no va a poder ejercer la medicina". Arrinconar al español El presidente de Actúa Baleares ha dicho que lo que se está viviendo ahora en Baleares empezó hace veinte años, dos años antes de que el Círculo Balear se constituyera. Desde entonces, ha habido "dieciocho años de pancatalanización en Baleares", cosa que "tiene sus resultados". ¿Por qué un nuevo partido? Respuesta: "Cuando te das cuenta de que la movilización ciudadana acaba en un muro, algo tienes que hacer". En este sentido, Campos ha criticado la dejadez de Ciudadanos –"Tengo un contacto con Albert Rivera, aunque ya no hablo con él. Ya me gustaría que su discurso inicial se siguiera manteniendo en Baleares"- y el abandono del PP: "Con mayoría absoluta, con Bauzá llevaba esas promesas, y tampoco las llevó a cabo". El presidente de Actúa Baleares ha denunciado que "el mallorquín, el menorquín y el ibicenco han sido eliminados y sustituidos por el catalán estándar" y que se está arrinconando y expulsando "al español de la vía pública". "En diez años, si formaciones como la nuestra no salen, estaremos como en Cataluña. El proceso es el mismo", ha alertado. Turismo e inmigración Sobre la presidenta balear, Campos ha dicho que "está muy cómoda con sus socios independentistas, el partido Més". "Como buena nacionalista, lo que pretende es ir haciendo un corralito. En todos los sentidos, incluido el turístico. Tenemos unos consejeros de Turismo que son antiturismo, igual que tenemos consejeros de Educación antieducación. Primero nos imponen la ecotasa; después, todo tipo de trabas y problemas para que el turista disfrute de sus vacaciones en Baleares, y ahora anuncia que no destinará un solo euro público para el turismo de sol y playa", ha añadido. El líder de Actúa Baleares también se ha acordado de la vicepresidenta regional, "que es quien tiene la cartera de Turismo, es una señora que se alegra de que hayan eliminado no sé cuántas plazas turísticas en unas islas que viven del turismo. ¡Y lo celebran!". Además, Campos ha pedido al Gobierno central reforzar las fronteras y ser "cuidadoso en el control de la inmigración. No estamos en contra de la inmigración, pero la inmigración debe estar controlada. Deben venir unos señores aquí con su permiso de trabajo. Y deben aceptar que vienen a una sociedad occidental con unos valores". Compartir

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Círculo Balear

Jorge Campos

Islas Baleares

Cataluña En España