Puigdemont, en paradero desconocido

El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont ya no está en Finlandia, según Mikko Kärnä, el diputado que le invitó a visitar Helsinki para dar a conocer el proceso separatista. El parlamentario ha emitido una nota de prensa en la que afirma que Puigdemont anuló varios actos que tenía previsto celebrar para regresar a su mansión de Waterloo, bautizada como "Casa de la república" y evitar presentarse a las autoridades de ese país ante la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El abogado que dirige la asistencia letrada al expresidente, Jaume Alonso Cuevillas, había declarado en la mañana del sábado que Puigdemont se personaría ante policía finlandesa, que su cliente jamás ha huido de la justicia española y puso como aval que compareció ante las autoridades belgas tras la primera orden europea de detención, posteriormente retirada.

Según el comunicado del diputado Mikko Kärnä, ante la certeza de que Llarena reactivaría la euroorden, Puigdemont le comunicó que adelantaba su regreso al viernes por la noche. El retorno estaba previsto para primera hora de la tarde de este sábado.

A pesar de las palabras de su abogado, Puigdemont habría preferido precipitar su regreso a la guardia de Waterloo. Atender el requerimiento finlandés hubiera acarreado graves problemas logísticos para el fugado y su equipo, que pagan un alquiler de cuatro mil euros por la mansión belga y tenían previstos más viajes que habrán de reconsiderar, dado que sólo Suiza parece un destino practicable para su séquito. De no haberse escapado otra vez, el expresidente catalán habría tenido que permanecer tres meses en Finlandia a la espera de que la justicia de ese país decidiera sobre su extradición.

La última señal de Puigdemont es un mensaje de Twitter emitido poco antes de la tres de la tarde en el que aludía a la matinal en el "Parlament": Gracias por vuestro coraje. Gracias por vuestra fuerza. Dignidad, admiración y respeto. Lucharemos hasta el final. Por vosotros por los compañeros y compañeras que son rehenes de un Estado opresor, por la libertad de Cataluña".

Gràcies pel vostre coratge. Gràcies per la vostra força. Dignitat, admiració i respecte. Lluitarem fins al final. Per vosaltres, pels companys i companyes que són ostatges d'un Estat repressor, per la llibertat de Catalunya.#FreePoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/IgbM22bUW7