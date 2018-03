Torrent suspende la investidura: "El candidato está en la cárcel"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado a los líderes de los grupos que el pleno de investidura de Jordi Turull (JxCat) se mantiene pero no se va a celebrar la segunda votación. El PP ha abandonado el hemiciclo al considerar el pleno un "fraude de ley".

El pleno para acoger esta segunda votación iba a celebrarse este sábado a las 11.30 horas, pero el candidato fue encarcelado el viernes tras declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

A petición del PSC, Torrent ha reunido a los presidentes de los grupos parlamentarios antes del pleno y les ha comunicado que la sesión empezará pero no se llevará a cabo ninguna votación. "En esta situación el pleno no se puede celebrar, el candidato está en la cárcel", dice Torrent.

La sesión se limitará a intervenciones de los grupos, durante 15 minutos cada uno, en las que aprovecharán para valorar esta situación excepcional. Al término de la sesión, el presidente de la cámara hará una declaración institucional "en defensa de los principios democráticos, de los derechos civiles y políticos".

Arrimadas, la primera en intervenir, acusa a Torrent de hacer un "discurso político" y de "excluir a la mitad del pueblo de Cataluña". Expresa su respeto por los catalanes que sienten el encarcelamiento de los golpistas, "el problema es que ustedes no nos respetan a nosotros". "Ustedes pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy y se estaban enfrentando a una democracia europea del siglo XXI". "Ustedes no son Cataluña, Cataluña somos todos, del mismo modo que España no es sólo Rajoy".

Durante su intervención en el Parlament, Arrimadas ha afirmado que el procés ha sido un "fracaso colectivo": "¿A quién ha servido el procés? ¿Quién ha salido beneficiado?. ¿Para qué?. (...). ¡Ya está bien!. Por favor, ¡ya basta de procés!. Comencemos a coser la sociedad catalana, comencemos a trabajar por la convivencia", ha pedido la líder de Ciudadanos.

El Parlamento catalán es el fiel reflejo de cómo está la sociedad catalana. Completamente partida en dos.