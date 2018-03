La caída de Puigdemont desquicia a los nuevos dirigentes separatistas

"Els somriures s'han acabat", gritaban los manifestantes ante el cordón de los Mossos que les impedía el paso en los aledaños de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Las fuerzas separatistas tratan de tomar las calles para responder a los encarcelamientos del pasado viernes y la detención este domingo en Alemania de Carles Puigdemont. La nueva presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, que fue elegida el sábado, se ha estrenado en el cargo con la manifestación hasta el consulado alemán de Barcelona. Propone el choque frontal, que el parlamento catalán invista a Puigdemont y república o república.

ERC y Junts per Catalunya van a remolque de la CUP, que aboga por la huelga general indefinida. Òmnium sigue los dictados de la ANC y aumenta la actividad de los Comités de Defensa de la República (CDR), que cortan carreteras en toda Cataluña y se enfrentan a los Mossos en Barcelona. En Gerona, en cambio, pudieron retirar la bandera de España de la subdelegación del Gobierno y pintar de amarillo la fachada en presencia de miembros de la policía autonómica. Las juventudes de la CUP han marcado la residencia del juez Pablo Llarena en la Cerdaña con pintadas en las que le auguran que "las calles de Cataluña serán tu infierno" y le llaman "fascista".

La segunda fila de dirigentes que sustituye a los presos y fugados jalea a los organizadores de marchas y concentraciones con apelaciones constantes a no desfallecer, a resistir, a alzarse y no dar un paso atrás. Todo muy en la línea cívica y pacífica del proceso, como lanzar bengalas, latas y palos contra los Mossos, cruzar contenedores y pinchar las ruedas de las furgonetas policiales. Los CDR de Barcelona han intentado de nuevo llegar hasta la Delegación del Gobierno mientras la ANC y Òmnium protestaban frente al consulado alemán.



Asilo en Alemania

En un alarde de imaginación, los letrados de Puigdemont sopesan presentar una solicitud de asilo político en Alemania. La situación de los fugados que permanecen en Bélgica, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig, es más llevadera. No así la de Clara Ponsatí, que está en Escocia. Tiene orden de presentarse ante la policía y la primera ministra Nicola Sturgeon, del aliado Partido Nacionalista Escocés, ha decidido mantenerse al margen del caso. Las suizas Marta Rovira y Anna Gabriel parecen más a resguardo de la acción de la justicia, sobre todo la dirigente de la CUP sobre quien no pesa orden de detención porque sólo se la procesa por desobediencia, cargo que no implica prisión.

La investidura ha pasado a un segundo plano. Los partidos separatistas han renunciado a la política parlamentaria. Los frentes penitenciario y callejero ocupan toda su atención en un intento por recuperar el ambiente de revuelta de los pasados meses de septiembre y octubre. Dicen confiar en que las justicias alemana, belga, británica y suiza dejen en evidencia al Estado y se nieguen a extraditar a los "exiliados".



Los amigos de Puigdemont

La detención de Carles Puigdemont, que calculó muy mal hasta dónde llegaba su libertad de deambulación tras presumir de ella en Dinamarca, Suiza y Finlandia, deja a su grupo parlamentario Junts per Catalunya al albur de las decisiones que puedan tomar Elsa Artadi, Eduard Pujol y Quim Torra, todo ellos sin experiencia ni más autoridad que la que les proporcionaba ser los mensajeros y representantes presenciales en las reuniones del expresidente de la Generalidad.

Vacío en la mansión de Waterloo, la "Casa de la república" ya no será el santuario del "mandato del 1-O". El presidente del Parlament, Roger Torrent, no deja de chupar cámara. Ha anunciado otro mensaje "institucional" para esta noche. El separatismo se adapta a un "nuevo relato", apoderarse de las calles, provocar una insurrección para forzar al Estado a negociar amnistías y concesiones políticas a fin de sofocar la crisis. La movilización callejera es el único plan de partidos y organizaciones separatistas. Los cortes de carreteras y los asedios a las sedes del Gobierno en las capitales catalanas, la primera expresión de la "operación disturbios". Sopesan su capacidad de convocatoria para paralizar Cataluña a base de huelgas, manifestaciones y boicots.

La caída de Puigdemont desquicia a los nuevos dirigentes separatistas



Llamamiento desesperado a la agitación de los partidos y organizaciones nacionalistas y colapso parlamentario.



La revuelta del Liceo

Está previsto que el expresidente de la Generalidad y diputado de Junts per Catalunya Carles Puigdemont sea trasladado este lunes ante el juez para proceder a su identificación. La justicia alemana dispone de un plazo de tres meses para decidir respecto a la petición de extradición. La defensa de Puigdemont exprimirá todas las posibilidades de dilatar la respuesta judicial. El separatismo se vuelca en el nuevo flanco, el alemán. Se reactivan los contactos con los políticos alemanes propensos. En el Liceo de Barcelona, templo la burguesía catalana, el público interrumpe la repressentación para gritar consignas en favor de los golpistas presos y un sujeto despliega una estelada.

El discurso de Torrent

El discurso del presidente del "Parlament", Roger Torrrent, a las diez de la noche fue un llamamiento a la resistencia: "Catalanas, catalanes, estamos viviendo los momentos más oscuras de una democracia. Hemos visto la represión de miles de catalanes. La sed de venganza de los poderes del Estado es insaciable. Los jueces no tienen legitimidad para actuar contra el presidente de Cataluña. Todos los demócratas nos debemos sentir interpelados. Quiero hacer un llamamiento a la calma. No tengo dudas de que la sociedad catalana exigirá una salida política desde la no violencia. Mañana iniciaré una ronda de contactos con entidades para una respuesta unitaria. La hora es grave".