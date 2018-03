Alemania retiene en prisión a Puigdemont y el separatismo prolonga el circo del 'Parlament'

Las autoridades alemanas no están por la labor de que Carles Puigdemont alquile una mansión en Hamburgo en nombre de la república catalana. Un juez alemán ha ordenado el traslado del expediente del golpista al tribunal regional de Justicia del land de Schleswing-Holstein. Mientras tanto, ha decidido que el político catalán resida en la cárcel de Neumünster hasta el pronunciamiento de la instancia judicial superior, que puede prolongarse sesenta días y prorrogarse treinta más. Todo apunta a que Puigdemont no se entregó en una nueva "jugada maestra" para internacionalizar el proceso separatista esta vez en Alemania. Fuentes del gobierno germano difunden que el expresidente regional debe ser juzgado en España.

Puigdemont está entre rejas a pesar de que su imponente equipo de abogados dice que su cliente está "bajo custodia policial" hasta que fiscales y jueces alemanes determinen sobre una euroorden de detención española que compite en los titulares de la prensa internacional con los violentos disturbios separatistas tras la detención que la defensa del exfugitivo y que sus correligionarios consideran muestras inequívocas del carácter "pacifico" del "movimiento independentista catalán". Claro que por si acaso, los medios del régimen catalanistas difunden la especie de que la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, habría declarado que su marido le dijo antes de ser trasladado a la trena que "ahora no es el momento de la violencia".

Sànchez no renuncia a la presidencia

En Barcelona, los partidos y entidades separatistas no acaban de ponerse de acuerdo. Los abogados de Jordi Sànchez sostienen que su cliente no renuncia a ser investido presidente. Los de Turull no dicen nada, de momento, y los de Puigdemont descargan en Elsa Artadi la cobertura política de su patrocinado. La portavoz del grupo parlamentario del "retenido"en Alemania cierra la puerta a cualquier otro candidato que no sea el "president".

La CUP garantiza su apoyo a la investidura de Puigdemont, mientras ERC avala otro pleno simbólico de homenaje para investir a Puigdemont en nombre de Sànchez, Turull y los demás presos, pero marranea sobre el nombre del candidato. Sus dirigentes, con Sergi Sabrià y Roger Torrent la cabeza, combinan las declaraciones sobre la defunción del Estado con un vago pragmatismo sobre la necesidad de formar gobierno para derogar el 155.

Otra sesión de bochorno en el "Parlament"

El presidente de la cámara catalana, Torrent, ha convocado pleno para el miércoles. No será de investidura, sino un homenaje a Puigdemont, otra apropiación del "Parlament", una nueva función de circo con familiares de las "víctimas" en el palco de invitados. Los convergentes recelan del afán de pratagonismo de Torrent y los de Esquerra tratan de sacar partido de la situación. Sabrià estrena una chapa con la cara de Junqueras para destacar que el expresidente no es el único preso del proceso.

La justicia alemana prorroga la prisión preventiva para Puigdemont. Clara Ponsatí, fugada en Escocia, todavía no se ha presentado ante la policía, aunque su abogado certifica que lo hará. No se tienen noticias de Marta Rovira desde el viernes, pero el separatismo celebra que Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, todos ellos exconsejero del gobierno catalán golpista, siguen en libertad en Bélgica.

El separatismo no pierde la moral. Torrent predica que no hay tribunal que pueda juzgar a Puigdemont y convoca para el miércoles un pleno del "Parlament" que será una nueva violación de las más elementales reglas de la democracia parlamentaria. Los partidos y asociaciones independentistas vuelven la casilla del 6 y 7 de septiembre, cuando dinamitaron la cámara catalana y todos los puentes con aquellas "leyes" del referéndum y la desconexión, se aferran al "mandato" del 1-O y recurren a todos los medios, en punta de lanza TV3, para incendiar las calles.