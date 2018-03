Carrizosa: "Las declaraciones de Torrent son propias de un líder de Corea del Norte"

Carlos Carrizosa, portavoz de Cs en el parlamento catalán, ha analizado en Es la Mañana de Federico los graves disturbios este fin de semana en Cataluña. "El ambiente que hay en Barcelona es tenso y de tristeza" ya que "vimos por la TV como muchas personas incendiaban contenedores y acosaban a la policía". Carrizosa ha subrayado que "hay una voluntad de incendiar las calles y ya no es una propuesta, ya lo han perpetrado".

En esa agitación tiene un papel protagonista la CUP, "con sus 4 diputados está agitando la calle y mirando a ver qué saca en este río revuelto" ya que "su objetivo político es ocupar la radicalidad de los catalanes que salen a la calle por la vía de la violencia". Según Carrizosa, "la democracia española tiene que defenderse de este tipo de iniciativas y sancionar cualquier comportamiento que se salga de las leyes". Además ha recordado que este grupo minoritario de extrema izquierda tiene un papel protagonismo gracias a Mas, "que luego pereció políticamente por la CUP", y posteriormente Puigdemont, "que les ha dado la llave del gobierno".

La responsabilidad de TV3

Otro de los puntales que están llamando a la violencia es TV3 y Catalunya Radio. "Resulta llamativo que, no es que haya un sesgo en TV3 sobre la información que dan, sino que directamente se han alineado con las tesis más extremistas: el desorden, el caos y el golpe a la democracia". Y resulta llamativo que "con una intervención como la del 155 no se haya producido ninguna responsabilidad en el consejo de la corporación catalana". A falta de un gobierno en Cataluña, Carrizosa ha recordado que es el gobierno de Rajoy quien "controla todos los ámbitos de la autonomía".

Actuación de los Mossos

Carrizosa ha denunciado la ambivalencia de los Mossos, por un lado "conteniendo manifestantes, desplegando a las brigadas móviles para hacer defender la delegación del Gobierno de los disturbios que querían asaltarla" pero por otro "con actuaciones que no se terminan de comprender" como llegar a identificar a un mosso que estaba lanzando piedras contra sus propios compañeros.

Por tanto, "el gobierno debería tomar cartas en el asunto ya que la consejería del Interior está en manos del ministro del Interior y tiene que identificar a esos mossos que están dispuestos a enfrentarse a sus compañeros y hacer una selección en los mandos".

El futuro del separatismo

Tras el envío a prisión de Turull y la detención de Puigdemont vuelve a sonar el nombre de Elsa Artadi, una candidata nada recomendable como ha dicho Carrizosa con su historial de "declaraciones de nacionalismo supremacista" y que no entiende que "han perdido, el procés ha terminado y la democracia ha ganado". Artadi "no se entera y todavía dice a la gran democracia española que no es una democracia, veremos qué dicen en Alemania, pero yo estoy seguro de que el prófugo Puigdemont será entregado a las autoridades españolas, juzgado y responderá por sus delitos".

Sobre Torrent ha apuntado que "en casa ocasión que tiene para demostrar que es el presidente de todos los catalanes demuestra lo contrario, que es el presidente de sus partidarios". Y ha destacado como llamativas las declaraciones del presidente del parlamento catalán asegurando que "ninguna autoridad ni juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes". Carrizosa ha explicado que "puedo entender que eso lo diga un dirigente de Corea del Norte pero que lo haga un líder político en España demuestra hasta qué punto algunos tienen deteriorado el concepto de democracia, de igualdad de las personas y de que todos somos responsables ante la ley".

En la junta de portavoces extraordinaria que tienen este lunes, ha dicho Carrizosa, "vamos a exigir a Torrent que proponga a alguien que esté limpio de delitos y que pueda gobernar en Cataluña para todos". Además ha añadido que espera "que aquellos más hiperventilados sean convencidos por sus compañeros más pragmáticos de que tienen que formar un gobierno dentro de la legalidad".