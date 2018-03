El separatismo vuelve al plan de investir a Puigdemont y que ardan las calles

El plan del separatismo es investir a Puigdemont. La detención del expresidente de la Generalidad es la excusa para volver a intentar una investidura a distancia del exfugado. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, descarta cualquier otro candidato y recuerda que Puigdemont acotó que su renuncia en favor de Jordi Sànchez primero y Jordi Turull era "provisional". La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la CUP están de acuerdo con esta nueva "jugada maestra". Los cuperos se ofrecen incluso a entrar en la Mesa del "Parlament" para tramitar la reforma de la ley de presidencia para una investidura por correo electrónico y asumir las consecuencias de otra ilegalidad.

El diputado separatista antisistema Carles Riera pregona el apoyo de los grupúsculos que forman la CUP a Carles Puigdemont. Por él dinamitaron la operación Turull, aquella otra "jugada maestra" de separatismo que fue el prólogo del encarcelamiento del exconsejero portavoz y sus compañeros Rull, Romeva, Forcadell y Bassa. La nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, también aboga por la táctica del cuanto peor, mejor y proclama la adhesión inquebrantable de la Assemblea al "president" Puigdemont.

Con estos apoyos, Elsa Artadi ha declarado en TV3 formalmente que retomarán la vía Puigdemont para convertirlo en un presidente real, "no simbólico", ha matizado. Se confirman los peores presagios sobre la formación de un gobierno en Cataluña. Junts per Catalunya, los más fieles al expresidente caído, advierten a ERC que no escuche los cantos de sirena de los comunes de Colau y del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a favor de otra mayoría parlamentaria.

El jefe López, de paisano

En cuanto a la propuesta de Torrent de un "frente unitario contra la represión", Artadi es escéptica. Duda de la contribución de los comunes y de las ansias de protagonismo del presidente de la cámara, que hoy ha llamado a capítulo al nuevo jefe de los Mossos, Ferran López, para afearle la intervención de los agentes del cuerpo en el intento de asalto de la Delegación del Gobierno, disturbios que se saldaron con unos cien atendidos por los servicios médicos, 23 de ellos mossos, seis detenidos y la identificación de un agente autonómico entre los alborotadores. López ha acudido al "Parlament" vestido de paisano.

Artadi ha cerrado la puerta a presentar un candidato sin causas pendientes y formar un gobierno autonómico. Persisten los llamamientos a la residencia, a no dar ni un paso atrás. Los CDR de Lérida han cortado esta madrugada la autovía A-2 en la localidad de Alcarràs, tanto en dirección a Aragón como a Barcelona. Las planas mayores de la ANC, Òmnium y los CDR debaten sobre el calendario de las movilizaciones con una huelga general sobre la mesa a la espera de lo que ocurra con Puigdemont en Alemania. Las imágenes de las violentas algaradas separatistas en Barcelona pesan sobre la defensa del expresidente y el resto de los golpistas, que se aferran a una teórica ausencia de violencia en el asedio a una comitiva judicial en la consejería de Economía y al "carácter pacífico" del independentismo. Uno de los gritos más coreados ayer fue que se han acabado las sonrisas. Más plomo en las alas jurídicas de los procesados. Faltan pies para tantos tiros en forma de astucias, argucias y audacias como las que han acabado con Puigdemont detenido en una gasolinera alemana.

Los voceros de los partidos, entidades y medios separatistas caldean el ambiente para afrontar el último palo, la caída del que Pilar Rahola calificó como "puto amo" cuando se escapó de Finlandia, pocas horas antes de su captura. La segunda parte de la operación candidato Puigdemont confirma que el separatismo prefiere la agitación a la política. Crecen las posibilidades de un bloqueo que conduzca a la repetición de las elecciones. La fecha límite es el 22 de mayo.

Los grupos separatistas han pedido la celebración de un pleno urgente al objeto de "garantizar todas las medidas necesarias para que Puigdemont pueda ser investido" al tiempo que exigen la "liberación inmediata" de todos los detenidos.