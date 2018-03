Puigdemont ya es el amo de la cárcel de Neumünster, según su abogado

Carles Puigdemont "no desfallecerá". "El presidente está super firme", ha dicho su letrado, Jaume Alonso Cuevillas, que expresa gran optimismo a las puertas de la cárcel de Neumünster. Su cliente ya se habría hecho el tipo más popular en la prisión. Sostiene Alonso Cuevillas que la mayoría de los reclusos le aclaman y vitorean. El presidente "no surrender", expone el letrado ante los medios. Una celebridad entre la población reclusa.

El expresidente de la Generalidad de Cataluña tuvo que declarar ante la jueza asistido tan sólo por un abogado alemán contactado a toda prisa por el gabinete jurídico del belga Paul Bekaert, el defensor de etarras que era quien se ocupaba con éxito de la defensa de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se fugaron con él a Bruselas.

Cuevillas llegó a la prisión alemana con retraso, fuera del horario de visitas. Nada más conocer la detención, voló a Bruselas para reunirse con el equipo jurídico belga. El lunes viajó a Hamburgo, pero no pudo asistir en el trance ante la jueza a su cliente estrella porque se alargó más de la cuenta su estancia en Bélgica.

Desasistido ante la juez por el retraso del abogado

A pesar del "detalle" de declarar sin el debido asesoramiento y con un letrado desconocido por el retraso del coordinador de sus variados gabinetes jurídicos, Puigdemont estaría de un humor excelente. El abogado Cuevillas, catedrático de derecho procesal en la Universidad de Barcelona y exdecano del colegio barcelonés del ramo, afirma que su patrocinado se encuentra en plena forma, disfrutando de las excelencias penitenciarias germanas y confiando a tope en la justicia alemana.

A Puigdemont no hacen más que llegarle cartas y muestras de apoyo, siempre según la versión de Cuevillas, que afirma que Puigdemont le insiste en que diga que no se rendirá y que "se solidariza con todas aquellas personas que han sufrido la violencia en estos últimos días en Cataluña". Alude a la intervención policial de los Mossos para impedir el asalto de una turba de los Comités de Defensa de la República a la Delegación del Gobierno en Barcelona. No hay llamamiento a la calma, sino a no desfallecer y a la "unidad de todo el soberanismo".

Fiascos de las defensas

Los abogados catalanes de los presos y fugados separatistas están superados y recurren al asesoramiento de gabinetes suizos, británicos, belgas y alemanes. Hasta ahora, todas las iniciativas de Cuevillas, Jordi Pina (defensor de Jordi Sànchez) o Andreu Van den Eynde (que se ocupa de la representación de los procesados de ERC) se han saldado con estrepitosos fiascos en contraste con todos sus halagüeñas previsiones

Alonso Cuevillas ha logrado, eso sí, hacerse un importante hueco en la programación de TV3 y los medios nacionalistas, que siguen al pie de la letra sus consignas. El abogado es el autor de notables "hits" sobre la situación de Puigdemont, que no fue detenido en Alemania, sino "retenido", y que ahora no comparte cárcel sino "instalaciones" con reclusos alemanes y de otras nacionalidades.

La situación que describe el abogado es óptima, "excelente", una "custodia policial" tan "exquisita" que no le hacen falta mossos fuera de servicio para velar por su seguridad.

"Chute de euforia"

Puigdemont es un fenómeno, al parecer de Cuevillas: "Hemos visto al presidente en unas excelentes condiciones, en un estado tanto físico como de ánimo excelente. La verdad es que salimos mucho más animados. Ha sido casi como un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación, tanto coraje. Agradece mucho todas las muestras de 'soporte' y las que sabe que se han producido aquí, las que está recibiendo de una gran mayoría de los presos que están compartiendo instalaciones con él".

Asegura también que "el trato es exquisito por parte de los servicios penitenciarios" e insiste en el "mensaje de determinación, de coraje y que no desfallecerá". Se considera un "preso político" y augura que "la lucha será larga, pero exitosa". En su cuenta de Instagram han escrito: "No me rindo. A pesar de las adversidades, no desfalleceré".

Este miércoles, las formaciones separatistas del parlamento catalán le rendirán homenaje en sesión extraordinaria para aprobar dos mociones a favor de su derecho a ser investido presidente. Los Comités de Defensa de la República (CDR) que han colapsado las carreteras de Cataluña, tampoco se rinden.