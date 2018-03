Rajoy intenta ganarse a pensionistas y funcionarios pero el PNV se resiste a apoyar los PGE

El Gobierno aprobó los Presupuestos "de una economía que crece" con la vista puesta en las próximas elecciones. Vacas gordas para intentar contentar a pensionistas, funcionarios y clase media. Pero, de momento, el PNV sigue resistiéndose. No apoyarán las cuentas públicas mientras el artículo 155 siga en vigor, según se reafirmaron en un comunicado. Y sin los nacionalistas vascos, a pesar del respaldo de Ciudadanos, no salen los números.

Sea como fuere, la época de los ajustes pasó a la historia. Sonrientes, los ministros de Economía y Hacienda desglosaron los números de la nación y justificaron la nueva remesa de gastos. Se eleva al 2,7% la previsión de crecimiento económico para 2018, se crearán medio millón de empleos y se prevé una recaudación récord de 210.015 millones este año. Los Presupuestos incluyen 4.300 millones de financiación para las comunidades y se aprueban más de 8.100 plazas públicas. Habrá una bajada del IVA del cine. Y, tras las masivas protestas de los pensionistas en la calle, Cristóbal Montoro pudo hacer un anuncio aún más positivo que el avanzado por Ciudadanos el lunes: las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%.

"Son los Presupuestos de los funcionarios, los pensionistas y los trabajadores de las rentas medias y bajas", proclamó el titular de Hacienda. Al ministro de Economía, Román Escolano, le preguntaron si las cifras no son demasiado expansivas, si no teme el tirón de orejas de Bruselas. "Son prudentes", aseguró, no sin recordar que España está a la cabeza en crecimiento económico entre los grandes de la UE. "Somos un Gobierno serio, que cumple con lo que dice y que se ha ganado el respeto de todos", enfatizaron las fuentes consultadas.

Portazo del PNV

Así pues, debía ser un buen día para el presidente, que recibió la felicitación de los ministros por su 63 cumpleaños. Si bien, el PNV enfrió las expectativas. No había concluido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y el portazo de los nacionalistas vascos era ya público. "Bajo ningún concepto" legitimarán la aplicación del 155 a través de un acuerdo presupuestario, aseguraron a través de una nota de prensa. Además, el Gobierno vasco denunció que Moncloa amaga con recurrir sus cuentas ante el Tribunal Constitucional. "Que retire esa amenaza", exigió Josu Erkoreka.

Pese a ello, el Gobierno no se mostró especialmente pesimista. Logrado el respaldo de Ciudadanos, fuentes del Ejecutivo aseguraron que a partir de ahora arreciarán las negociaciones con los nacionalistas vascos y que su intención es que el Congreso apruebe el texto presupuestario antes de que concluya abril. "Beneficia a todos y no perjudica a nadie", subrayó Íñigo Méndez de Vigo, que evitó confrontar públicamente con el PNV. Lo más que dijo es que, en caso de mantenerse en el no, tendrán que explicarlo a la opinión pública.

Rajoy, que se marcha a descansar unos días a Sangenjo (Pontevedra), se implicará personalmente en la negociación con el PNV. "Hoy todo parece muy negro en Cataluña, pero esperemos que la cosa se vaya tranquilizando", apuntaron desde su equipo. Un augurio que, de cumplirse, ayudaría a sacar adelante las cuentas, según la impresión de Moncloa. "Gracias a las reformas tenemos más dinero para repartir", sacó pecho Méndez de Vigo. Se hará un "esfuerzo" para explicar bien el contenido de las cuentas.