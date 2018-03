Terror etarra en Cataluña "alentado" por Torrent: "Llarena y su familia no podrán ir por la calle"

El Mundo dice que "los Mossos advierten a Torrent del "giro" violento del procés". Hace bien en poner giro entre comillas, porque violento ha sido siempre, que se lo pregunten a los disidentes. Lo que pasaba es que no tenían a nadie enfrente, y claro, no ibas a pegar a tu compi de pancarta. Así cualquiera. Francisco Rosell señala en su editorial al principal instigador de la violencia de estos últimos días: Roger Torrent. "El papel de Torrent durante los últimos días está a la altura de la irresponsabilidad, el nulo respeto a la legalidad y el uso partidista de las instituciones que ha llevado al independentismo a hablar en nombre de toda Cataluña (…) El presidente del Parlament ha vulnerado la función de neutralidad a la que está obligado por su cargo, respaldando de forma explícita la estrategia del secesionismo e incluso alentando las movilizaciones". ¿Y qué esperaban? Raúl del Pozo le define como "un hooligan con corbata", una especie que abunda en Cataluña.

El País dice que "el secesionismo se obstina en la defensa de Puigdemont". Tampoco es para Pulitzer el titular. Segundo día sin editorial, Cebrián debe estar de vacaciones. De guardia está Javier Ayuso, que dice que "la justicia alemana tiene en sus manos la posibilidad de que se cree el partido que acabará con el procés: Junts per Estremera, con la ayuda inestimable de los antisistema de la CUP". "El independentismo catalán, la extrema izquierda española y la legión de equidistantes que actúan en los medios de comunicación", ejem, no quiero mirar a nadie, "y las redes sociales definen a los 13 rebeldes como presos políticos y a cuatro de ellos exiliados. Nada más lejos de la realidad (…) Las andanzas de los líderes separatistas han llevado a Cataluña a un callejón sin salida y a los catalanes a una fragmentación y un nivel de enfrentamiento que tardará años en resolverse". O no se resolverá, seamos realista. Pide Ayuso a Rajoy, Rivera y Sánchez que consensúe "un proyecto político que haga posible la vida común de Cataluña y el resto de España". ¿Y por qué no la solución Tabarnia? ¿Quién quiere una vida en común con esa gentuza que quema las calles, amenaza a los jueces y aterroriza a los que no piensan como ellos? ¡Fuera Tractoria de nuestro país!

ABC dice que "Puigdemont esperará su traslado a España en la cárcel alemana". A ver, no le queda otra. Dice Bieito Rubido que "la respuesta del separatismo catalán a la detención" está siendo la de siempre, violencia, insumisión, ahora incluso con "amenazas explícitas directas a Llarena y su familia". ¿Saben esto en Europa? Y luego está Torrent proponiendo gansadas un día sí y otro también. "La convocatoria de un pleno del parlament para debatir mañana sobre el derecho" de Puchi "a ser investido presidente es poco más que un estertor agónico de la estrategia separatista". Cuidado con el estertor. Hemann Tertsch ve en la idolatría al etarra Otegi la explicación a la creciente violencia. "El frente transversal del odio sabe que el golpe es ahora o nunca". "La derrota total del golpismo catalán es la única forma de evitar un conflicto violento en España", porque "si no consiguen matar a España ahora, el cambio de conciencia no sólo impedirá su triunfo sino que supondrá su derrota histórica definitiva". Que lo vean los ojos de tus nietos, Hermann, porque para mi que los tuyos no lo verán. Ignacio Camacho opina lo mismo. Ni presupuestos ni leches. "La prioridad política de España no está ahora en los presupuestos sino en un compromiso común de victoria sobre un independentismo desarbolado de liderazgo y de proyecto. Es el único objetivo nacional que goza de un incontestable consenso. Y el momento es ahora o quizá nunca: no habrá otra circunstancia más favorable en mucho tiempo". ¡A por ellos!

La Razón dice que "Puigdemont seguirá en prisión por riesgo de fuga". ¿Riesgo de fuga? ¿Puigdemont? Pero qué desconfiados son los alemanes, caramba. "Llarena lleva escolta desde que encarceló a la cúpula del procés". Llarena con escolta, los CDR cortando carreteras a su antojo, los narcos a su bola en Cádiz ¿Pero a qué narices se dedica Zoido? ¿A ir de procesión por Sevilla? Marhuenda lo explica magistralmente en su editorial de hoy. "Pese al lavado de cara pacifista del separatismo catalán de las últimas etapas de procés, éste nunca se ha caracterizado por su tolerancia hacia quienes defienden la Constitución en Cataluña y, desde hace años, los sectores más radicales han venido ejerciendo una violencia de baja intensidad sobre los discrepantes". Ahora, simplemente, "se ha exacerbado la rabia de los grupos más extremistas del separatismo y está mostrando su auténtico rostro totalitario". Por mucha corbata que lleven, como dice Raúl del Pozo. Lo del pacifismo es un cuento de cara al mundo exterior. Lo del juez y su mujer, "al que han puesto literalmente en una diana", -cuenta Fernando Rayón que una pacifista difundió el lugar de residencia de la mujer de Llarena con el mensaje 'han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora'- es de "una gravedad inocultable, que nos retrotraen a los peores años del terrorismo etarra", "animados, todo hay que decirlo", por el presidente del parlamento catalán. "Es preciso identificar, detener y procesar, en su caso, a quienes están detrás del acoso a la judicatura, como de las acciones de violencia callejera. El separatismo catalán nunca fue el movimiento de las sonrisas que pretendían vender al mundo, y a menudo que su frustración crezca, aumentará el riesgo de violencia". Y digo yo, ¿a qué está esperando el Ministerio de Exteriores para mostrarle la realidad al mundo? Marhu, tu que tienes enchufe con las altas esferas, prepárales un dossier con los mejores momentos del procés, rompiendo sentencias judiciales, clausurando un parlamento, declarando la independencia, amenazas a los partidos, a los jueces, a los ciudadanos, a la policía. Ya que se han empeñado en internacionalizar el conflicto, echemos una mano, que sepan el peligro que supone tener a dos millones de perturbados en el sur de Europa.

La Vanguardia oculta la violencia desatada. "Puigdemont seguirá en prisión hasta que se resuelva la entrega". Sergi Pámies, otro de los supremacisas de los muchos que escriben en este periódico, dice que el auto de Llarena explica "por qué dos millones de catalanes no quieren ser españoles". Lo que explica, Pàmies, es por qué 44 millones de españoles queremos ver a esos tipejos entre rejas.