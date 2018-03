Una juez investiga la financiación de los socialistas valencianos y Compromís

Un juzgado de Valencia investiga una presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Valencia (PSPV) y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007, según la información publicada este miércoles por el diario El Mundo, que explica que las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación partió después de que el Partido Popular de Valencia aportase documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalidad era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar (que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia) facturó servicios al PSPV y los pagos corrían a cuenta de otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia "estados de cuentas de Bloc", según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra "concepto" con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

La Policía lo investiga desde hace año y medio

Tras conocerse estas informaciones periodísticas, la secretaria general de los populares valencianos, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información "anónima" y, tras revisarla y no ver "clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos", la dirección decide ponerla en conocimiento de la Policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, "respeta la labor de la justicia" y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: "Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones".

"Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas", ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los populares están "muy interesados" en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética", como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP "siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado".

Asimismo, ha recalcado que el PP va a seguir poniendo en conocimiento de la justicia "todo aquello que entienda que no está claro" y, de hecho, ha indicado que también se personará en la causa abierta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, por cobrar un sueldo público por ser asesor de la vicepresidencia de Les Corts y trabajar para el grupo socialista.

El Bloc confía "en la buena actuación de las direcciones anteriores"

El Bloc, partido mayoritario en Compromís, ha asegurado que no han recibido "ninguna notificación oficial respecto a nada". Tras la publicación de la noticia, han afirmado que no les consta ninguna actuación incorrecta respecto a las cosas publicadas y que confían "en la buena actuación de las direcciones anteriores" del partido.

En un comunicado publicado esta mañana, han asegurado que "el Bloc se ha distinguido por una actuación honesta y por luchar contra la corrupción desde todos los ámbitos donde ha estado presente. Nosotros tenemos tolerancia cero con la corrupción, antes, ahora y siempre".