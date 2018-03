La Policía desactiva un proyectil de la Guerra Civil en un parque de Logroño

Agentes de la Policía Nacional han desactivado un proyectil de metralla fechado en la Guerra Civil española y que se encontraba oculto entre la maleza en el Parque de La Grajera, en Logroño, según informa Europa Press.

El proyectil fue descubierto este miércoles, sobre las 13:45 horas, por un vecino de Logroño que se encontraba sacando fotos en los alrededores de la granja situada en el Parque de La Grajera.

Se trata de un proyectil de grandes dimensiones que se encontraba medio oculto en la maleza. Tras comprobar la patrulla medioambiental de la Policía Local que se trataba de un explosivo, la Policía Nacional estableció el correspondiente dispositivo de seguridad en torno a dicho objeto.

Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX- NRBQ) de la Policía Nacional con base en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se trasladaron al lugar con el fin de comprobar la autenticidad de esta pieza de artillería.

En concreto, determinaron que se trataba de un proyectil de artillería tipo granada de metralla de calibre 75 mm, provisto de espoleta de doble efecto, encontrándose completo y en un deficiente estado de conservación.

Los agentes, tras el estudio del proyectil acordaron su traslado al campo de maniobras de 'La Rad de Lassuen', donde tuvo lugar la explosión controlada del mismo.

En el dispositivo participaron el Grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX- NRBQ), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Si encuentran alguno...

Aunque no es frecuente el hallazgo de un artefacto de estas características, en el caso de que eso ocurra, no hay que manipular dicho objeto, dado que el paso del tiempo no hace que el proyectil pueda perder el poder detonador y hay avisar inmediatamente a la Policía Nacional para que se adopten las medidas oportunas.