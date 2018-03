El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dice en una entrevista concedida a El País que la "salida" en Cataluña "pasa porque una mitad no se imponga a la otra, sino que hay que buscar elementos de transversalidad", aunque reconoce que "cualquiera que venga al Parlament comprobará que es imposible un Gobierno de concentración o de amplias mayorías si el independentismo ni siquiera es capaz de votar a favor de una resolución que condena la violencia".

El líder de los socialistas catalanes cuenta que su partido "tiene la obligación de hacer propuestas para solucionar esto" con el "apoyo y complicidad del PSOE", y que habla con Pedro Sánchez "cada día" y que éste ve "inviable" un pacto con los independentistas.

Iceta declara que el PSC no votaría "nunca un presidente independentista" y que, imaginando –un imposible- que Ciudadanos "estuviera de acuerdo con ese Gobierno", "¿saldría el PSOE diciendo que no? Primero necesitamos un acuerdo que no existe y se habla mucho de si Sánchez da la talla o no, pero en la mayor crisis de Estado que ha habido en España desde 1981, el secretario general del PSOE, que fue una persona que se opuso frontalmente a la investidura de Mariano Rajoy, supo estar a la altura y llegar a un acuerdo con él".

Sobre la propuesta de los comunes de un presidente independiente, Iceta dice que no cree que "sea la mejor". "Tampoco se ha concretado con qué apoyos ni con qué presidente", añade.