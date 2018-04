José Sacristán, último miembro del club de los fachas

El Mundo abre con una entrevista a García-Page sobre la guerra interna socialista. "La unidad del PSOE no se puede imponer por la vía reglamentaria". Vamos, que tienen un problemón de narices con un líder que cree que a quien tiene que ganar es a su partido. Bronca al PNV en el editorial por "intentar chantajear al Gobierno al tasar su apoyo a los presupuestos a la retirada del artículo 155". "El nacionalismo vasco no puede ponerse del lado de los golpistas". Oh, vaya sí puede. Federico Jiménez Losantos no puede evitar hablar del anuncio estrella de la Semana Santa. "Dejo aparte la cursilería atrozmente bolivariana del comunicado de la Casa Morada anunciando algo tan común que sólo a los neopapás les parece milagroso. Por la enorme cantidad de gente que dice que participan en la gestación, lo que trae Irene no son gemelos, ¡es un plan quinquenal!". Este Pablo y sus chicas siempre contándonos su vida privada a través de las redes. Ni Sálvame. Rafa Latorre da la bienvenida al último facha. "El facha actual pertenece a un club, poco selecto, es cierto, donde van ingresando los Marsé, Serrat, Borrell o Valls. Boadella hace ya tiempo. El último en entrar ha sido José Sacristán por una entrevista en El Mundo de pasmoso sentido común. El facha es el nuevo progre. Uno de esos personajes célebres que siempre se habían considerado de izquierdas y que aplican los diagnósticos de siempre a la afrenta nacionalista en Cataluña". Quién se lo iba a decir a ellos, acostumbrados a ser los que marcaban a los fachas.

El País dice que "ETA anunciará su disolución definitiva antes de este verano". Ya hemos perdido la cuenta de las veces que Aizpeolea ha anunciado la disolución de ETA. Cebrián saluda a Rajoy a la vuelta de sus vacaciones con una ensalada de tortas. "Es difícil imaginar que Rajoy tenga un programa serio para restablecer la normalidad democrática en Cataluña. Lo más preocupante es la erosión institucional de todo el sistema, de la que es principal responsable la indigencia y el pasmo del Gobierno". Habría que oír a Cebrián si a Rajoy se le ocurriera hacer algo para acabar con el golpe en Cataluña como intervenir TV3, habría que oírle. "Parece que sectores cada vez más amplios de los votantes del PP consideran la crisis actual una oportunidad para reforzar los sentimientos de charanga y pandereta en el resto de España". Uy, otro repartiendo la cruz de facha.

ABC también critica en su editorial al PNV. "Lo que en realidad quiere el PNV es que en Cataluña se forme gobierno cuanto antes para, de este modo, firmar los presupuestos y evitar males mayores para sus intereses, como por ejemplo un adelanto electoral que beneficie a Ciudadanos. Su doble lenguaje, montaraz cuando toca y responsable cuando le conviene, denota un elevado grado de cinismo". Vamos, PNV en estado puro. Pues lo de Cataluña va para lardo. Según Carrascal "están desesperados" y su objetivo "ya no es recuperar el gobierno de la Generalitat, sino crear tal conflicto civil que las instancias extranjeras, Bruselas o la ONU, obliguen al Gobierno español a negociar con los nacionalistas catalanes su independencia". Vale, valla con concertina alrededor de Tractoria pero Tabarnia se queda en España. Ya se sabe, el derecho a decidir.

La Razón parece responder al duro articulo de Cebrián con una sobada de lomo de los que Marhuenda sabe hacer tan bien. "Rajoy se reafirma como líder ante el PP y Rivera". "En los momentos mas difíciles ha sido Rajoy quien ha estado al mando del Gobierno y quien ha mantenido vivo y fortalecido el espíritu del 78, cuando ha habido demasiadas voces que pedían liquidarlo o revisarlo como un apaño entre bambalinas", dice el editorial meloso. "Rajoy ha acabado demostrando que es de los pocos líderes políticos españoles que actúa conforme a los hechos reales. Pensar en su relevo cuando no ha agotado su segunda legislatura es una temeridad". Rajoy, no te olvides de decirle a Carmen Martínez Castro que le envíe algún regalo a Marhuenda con una tarjeta de agradecimiento. Adulador.

La Vanguardia sigue en el bucle catalán. "Mas descarta a Puigdemont y pide inteligencia política". Mas, Mas, me suena ese nombre. Ah, sí, el creador de la bestia que fue destruido por su propio monstruo. ¿Y este habla de inteligencia política? Pues vaya un ejemplo.