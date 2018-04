Edurne Uriarte clama en 'ABC' por más Noticiarios de Tabarnia como el de Libertad Digital

El Mundo dice que "Puigdemont pide al TS imputar la violencia a los manifestantes". Pío, pío que yo no he sido, qué listo. Pero, como dice Francisco Rosell en su editorial, en Cataluña la violencia campa a sus anchas. "La batasunización del procés echa raíces en la previa degradación de su clase política (…) Puede que el radicalismo callejero sea la tumba del independentismo, pero antes de que eso suceda, la situación puede empeorar. Evitarlo es responsabilidad de Rajoy. Sería imperdonable que no lograra preservar la seguridad y movilidad de los catalanes frente a los violentos". Mejor dejarlos y que el mundo vea la verdadera cara de la revolución de las sonrisas. Y a Llarena le viene al pelo. Cuenta Rosell el punto graciosete del boicot a los peajes. "Que un declarado independentista como Salvador Alemany, actual presidente de Albertis, padezca en sus propios peajes los efectos descontrolados de la siembra separatista es algo más que justicia poética". Delicioso.

El País está más con la cosa de los presupuestos. "Rajoy reduce su proyecto a aprobar los presupuestos". La violencia desatada en Cataluña se lo lleva a un breve chiquitín. "La fiscalía anuncia acciones contra los grupos vandálicos independentistas". Un grandioso artículo de Joaquím Coll salva a este periódico de los pecados del jefe y algún que otro columnista equidistante. "La violencia del procés". Coll narra en detalle cómo todo el dichoso proceso se ha basado en la violencia constante. "El procés arrancó con una fuerte invasión de símbolos independentistas en los espacios y edificios públicos que, por definición, son de todos". "Fue una campaña de propaganda e intimidación de las entidades soberanistas para marcar el territorio, presionar a aquellos que tenían dudas, crear sensación de unanimidad y proclamar que estaba todo decidido (…) Esa intimidación simbólica en la calle se acompañaría de una violencia institucional. Los poderes se apropiaron de todo sin respetar el principio de neutralidad", a lo que hay que añadir "el tantas veces criticado militantismo de los medios de comunicación públicos catalanes de comunicación, con periodistas y tertulianos haciendo de portavoces de las consignas secesionistas". "Todo este clima favorecido por la violencia verbal contra los contrarios", sin olvidar "agresiones contra las sedes de los partidos constitucionalistas o el matonismo en la universidad". Lo sucedido en el parlamento catalán y en las instituciones "no fue una rebelión armada" entre otras cosas "porque el golpe no fue militar sino civil". "Derogaron la Constitución y el estatuto y para legitimar su propósito utilizaron la fuerza tumultuaria de las masas que ellos mismos habían convocado en colaboración con las entidades soberanistas". Así que sí, "hemos asistido a una insurrección, un intento de golpe de Estado, apoyado en nuevas formas políticas de rebelión". Ni Llarena lo hubiera contado mejor. Y damos por supuesto que el Gobierno hará llegar este artículo a todas las cancillerías del mundo y medios de comunicación para que tengan una idea certera de lo que ha pasado. Y sin mover un dedo, señor Rajoy.

ABC: "Sabotajes, 5 detenciones, 0". Pues los buenos pierden por goleada. Dice el editorial que ya está bien, leñe. "Se han convertido en organizadas guerrillas urbanas especializadas en alterar el orden público con acciones violentas", "auténticas bandas de delincuentes", y "la pasividad de los mossos es intolerable". "Permitir que los CDR prendan en Cataluña la incipiente mecha de un estallido social es muy peligroso (…) Lo que no puede producirse en ningún caso es la perpetuación de un ambiente enrarecido, casi guerracivilista y de odio sistemático entre catalanes". De acuerdo en todo menos en el casi. Y me complace informarles de que Edurne Uriarte ha descubierto Tabarnia. Le ha pasado esta Semana Santa, en Almería. Allí disfrutaba de su merecido descanso cuando se cruzó con una familia catalana. "Somos de la resistencia, de Tabarnia", le dijeron. Eso le hizo pensar "en lo mucho que se ha avanzado en la defensa del españolismo catalán, pero también en todo lo que aún le falta a ese movimiento de resistencia representado en el terreno cultural". Especialmente ve carencias en la difusión en los medios de comunicación. "No es el liderazgo político lo que les falta a los catalanes de Tabarnia sino el intelectual y el mediático". Pues mira Edurne, si quieres ayudar a los tabarneses no tienes más que asomarte a Libertad Digital que, prácticamente desde el nacimiento del movimiento, le dedica una sección fija bajo el nombre de Noticiario de Tabarnia. Ahí puedes inspirarte para darles difusión.

La Razón está a partir un piñón con sus socios de La Sexta en la cacería a Cifuentes. "El PP se desvincula de la estrategia de Cifuentes". Fernando Rayón lo dice a las claras. Estamos en una "caza a la dama". El diario de Escolar "está dosificando una información que le está dando muy buenos réditos". Vamos, Rayón, ese diario no se comería un colín sin el amplificador de Ferreras. Al Rojo Vivo de ayer era los más parecido a una sesión de tortura de la Inquisición. Como parece que a Alfonso Rojo le han cerrado el pico en el periódico de Marhuenda alguien tiene que decirlo. El editorial va sobre los CDR. "La sociedad catalana está dividida en dos partes y ejercer la violencia es sencillamente jugar con fuego (...) Cortar carreteras, autovías y túneles son actos violentos que no se pueden permitir y los mossos deben evitarlo. No pueden mirar para otro lado". Pues ya sabes, Marhu, díselo a tu Rajoy.

La Vanguardia dice que "la cúpula del 1-O tiene difícil salir de la cárcel antes del juicio". Sí, parece que está chunga la cosa. Pero van a tener pronto la compañía del Amado Líder, así que tranquilos. Pilar Rahola me tiene preocupada. Cada día está peor esta mujer. Hoy dice que "han salido de cacería y la pieza mayor es TV3, aunque lo que hay detrás es la voluntad de imponer el pensamiento único sobre el conflicto catalán, tapar las voces disidentes e impedir la reflexión crítica". ¡En TV3! Y los CDR, bueno pues son "un movimiento transversal, espontáneo y acéfalo, nacido a raíz de la represión del uno de octubre que está sufriendo un asedio político y periodístico que intenta convertirlo en una especie de ariete violento", dice la pobrecilla. Qué pena.