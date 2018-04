El Congreso aprueba el calendario de los PGE: el PNV tendría que dar su apoyo a finales de abril

La Mesa del Congreso ha aprobado esta martes el calendario de los Presupuestos Generales del Estado. Único punto que ha tratado el órgano rector de la cámara baja y al que se da prioridad sobre todas las iniciativas legislativas pendientes. Según lo acordado, el trámite parlamentario comenzará a mediados de abril con las comparecencias de altos cargos en pleno para explicar las cuentas públicas de sus respectivos departamentos.

A partir de ahí se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad que expiraría el 20 de abril de cara a celebrar el debate de totalidad "la última semana de abril", según ha confirmado la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la entrada de la Mesa. Fuentes parlamentarias informan a Libertad Digital de que sería entre los días 24, 25 y 26 de abril.

Será entonces cuando se confirme si el Gobierno sacará adelante sus Presupuestos Generales del Estado para 2018. Es decir, si el PNV presenta o no su enmienda a la totalidad en el registro de la cámara baja. Si el Ejecutivo obtiene la luz verde gracias al PNV, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, Coalición Canarias y Nueva Canarias, seguiría adelante la tramitación parlamentaria con las enmiendas al articulado en con el debate en comisión con competencia legislativa plena. El punto final sería la votación del dictamen de la Comisión de Presupuestos en pleno que, según las citadas fuentes, estaría en torno al 28 de junio.

El 'mutis por el foro' del PNV

El calendario se aprueba en el mismo día en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparece en el Congreso para explicar las cuentas públicas. Llamativa ha sido la ausencia del PNV, la formación en la que están puestas todas las esperanzas del Gobierno, a la entrada de la Junta de Portavoces.

Su portavoz, Aitor Esteban, no ha querido comparecer este martes a la entrada del citado órgano. Un cambio en sus usos y costumbres ya que no es habitual que el PNV se ausente en las comparecencias ante la prensa para valorar asuntos de índole nacional. En la últimas comparecencias, Esteban se ha mostrado muy parco en palabras y ha esquivado la cuestión presupuestaria sobre la que se ha limitado a constatar que "no hay ningún avance".