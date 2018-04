Zoido se compromete a recibir a las víctimas del terrorismo tras ocho meses de negativas

Las víctimas del terrorismo se han hartado de que el Gobierno se niegue a recibirlas y este martes siete miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se han plantado frente al Ministerio del Interior para decir públicamente lo que no le pueden decir en privado. Han reclamado, entre otras cosas, "que el Gobierno dé la orden de disolver definitivamente a ETA" y que las Fuerzas de Seguridad sean las únicas protagonistas de final de banda terrorista.

Las víctimas, encabezadas por Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, han denunciado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha negado hasta ahora a recibirlas y han lamentado la inacción del gobierno en la disolución de los terroristas. En este sentido, Ordoñez se han preguntado "por qué permite que ETA escriba el relato de su final y por qué se niega a escenificar su derrota".

"Hace siete años que ETA anunció el cese de la violencia y desde entonces el Gobierno le suplica que se disuelva. No oímos decirles a los terroristas del Daesh que se disuelvan, ni a los ladrones que dejen de robar, ni a los violadores que dejen de violar. Porque a los delincuentes no se les suplica, se les detiene. ¿Por qué a los etarras no?", ha cuestionado la presidenta de COVITE.

No obstante, las quejas de las víctimas han llegado a la sede del Ministerio del Paseo de la Castellana. Poco después del mediodía de este martes, una responsable del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido les ha trasladado a las víctimas el compromiso del ministro del Interior de reunirse con ellas. Según han revelado fuentes de Interior a este periódico, no hay fecha fijada para el encuentro pero sí un compromiso para reunirse en los próximos meses.

Desde COVITE han confirmado a LD que Zoido se ha comprometido a verles. Aún así, subrayan que no están satisfechas porque argumentan que lo importante no es que el máximo responsable de Interior las reciba sino que actúe para disolver a ETA y hasta que eso no sea así, sostienen, no estarán satisfechas.