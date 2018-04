Mayte Alcaraz desvela que el dossier de Cifuentes salió del PP: "A alguien se le ha ido la mano"

El Mundo dice que "el fiscal alemán ve violencia en la rebelión de Puigdemont". Qué ojo el de este fiscal, y eso que no se ha pasado por Cataluña en los últimos tiempos. Para ilustrar más al fiscal, Federico Jiménez Losantos hace una narración completita a raíz de la visita de Colau a Madrid para homenajear a un bando de la Guerra Civil. "La 'democracia' guerracivilista de Colau y Carmena se ve día a día en el terrorismo callejero que sufren los españoles de Cataluña: son los cipreses cortados en la casa de Boadella, el niño apaleado por llevar una bandera española, las sedes asaltadas del PP o Cs, las lunas rotas de Crónica Global, la inmersión lingüística, el golpismo de TV3 o la Marta Dedos-rotos que según Colau fue agredida sexualmente por la Policía Nacional. Este terror amarillo que Ada y Carmena llama pacífico y democrático evoca al terror rojo de 1936. Y eso celebran". La foto de portada muestra el numerito que montaron la suegra y la nuera reales en la misa de Resurrección. "Manotazo real". La cosa empezó cuando doña Sofía intentó hacerse una foto con sus nietas. "Hasta aquí, todo normal. Pero la reina Letizia, de repente, se cruza por delante, impidiendo la foto. Se acerca a la princesa de Asturias, Leonor, toca su pelo, y aparta, casi a modo de manotazo, el brazo de su suegra del hombro de su hija". Ramalazo Letizia, recordemos que así se presentó en sociedad, soltándole un manotazo a su futuro marido. Parece que Leonor, siempre tan educadita, ha heredado algún mal modo de mamá, porque "acompaña y refuerza el gesto". La pobre cría debió sentirse muy incómoda viendo a su madre y a su abuela tirándose del moño en público, pero a ver si las adultas recuerdan que se les paga un buen sueldo para que sonrían y se comporten, no para que den la nota. Las broncas familiares de la familia real, en casita, que tienen mucho espacio.

El País dice que "la fiscalía alemana solicita la entrega y aprecia alta traición". Uy, eso suena fatal, peor que rebelión, incluso. Javier Ayuso habla en público de la sucesión de Rajoy. "Los posibles delfines ya dan algunos saltos fuera del agua", dice. Feijóo "lleva todo el otoño y el invierno haciendo incursiones en Madrid o posando junto al presidente del Gobierno" pero cuando se le pregunta dice que "no es el momento de dar la cara. Probablemente sepa que el líder del PP es mucho más killer de lo que parece". Bueno, dicen por ahí que hay killeresas más peligrosas que Rajoy. A Ayuso le mola más Soraya como sucesora. "La vicepresidenta tiene una estrategia muy diferente. Prefiere manejar los hilos desde el proscenio de su despacho en La Moncloa y negar siempre sus posibles intenciones de suceder al presidente. Nunca se pone nerviosa y sabe que quien empiece a esprintar antes de tiempo corre el riesgo de desfondarse antes de llegar a meta". Al paso que van no va a haber meta a la que llegar.

ABC dice que "Alemania marca el camino de vuelta de los golpistas huidos". El camino a Estremera, quiere decir. Ignacio Camacho habla de Cifuentes y descarta que se la hayan liado desde el PP. "Las teorías de la conspiración y el fuego amigo son propias de la paranoia capitalina". "El asunto tiene un peligro mucho más evidente, el de descomponer el feudo electoral de Madrid y eso es más importante que una eventual batalla interna por el liderazgo". Pues Ignacio, según lo que cuenta tu compañera Mayte Alcaraz, no te enteras de nada. "En una reunión dos días antes de que Cifuentes comparezca en el Congreso para responder sobre las acusaciones de Francisco Granados, el dossier, conocido en instancias no lejanas al PP, le es ofrecido a un periódico de tirada nacional que decide no publicarlo por su escaso sustento documental. Finalmente un medio digital, eldiario.es, que sí consigue los documentos, lo lleva a portada". "Rajoy, preocupado, llama desde Argelia ayer a Cifuentes. Madrid es el último dique frente a Rivera. Hay quien cree que a alguien se le ha ido la mano". Pues que se la corten, metafóricamente hablando, claro.

La Razón no dice nada hoy de Cifuentes en portada, se ve que la dan ya por muerta. Nadie es capaz de aguantar la trituradora de sus socios de La Sexta. Se dedican a vender los presupuestos de Mariano. "Presupuestos: el mayor gasto social desde la crisis". "Unos presupuestos socialista y fiables". Marhuenda, no sé si has caído, pero como sigáis cargándoos a todo el que no os guste en el PP no te va quedar Rajoy al que hacer la pelota.

La Vanguardia dice que "la fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont". Enric Juliana vuelve a atizarle dos tortas a Rahola que ayer defendía a los chicos de los CDR. "El corte de carreteras y el incendio de neumáticos es el último de los errores del sector del independentismo que se niega a reconocer la derrota de octubre. El olor a caucho quemado no gusta nada a los jueces alemanes y sirve en bandeja el discurso de la Catalunya violenta". Jo, Rahola, con el genio que tienes y a Juliana ni le rechistas. ¿Será que le tiene miedo?