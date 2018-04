Ciudadanos no descarta "ninguna vía" tras presentar Gabilondo la moción a Cifuentes

Para el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, Cristina Cifuentes está, un día después de su comparecencia en la Asamblea de Madrid, "más que nunca en la cuerda floja". Tanto que, casi a la misma hora que el portavoz madrileño atendía a los medios en el parlamento regional, el líder del partido naranja, Albert Rivera, afirmaba en León, durante un mitin previsto con anterioridad, que ya no descartan "ninguna vía, y ninguna es ninguna" en referencia a la moción de censura contra la presidenta madrileña presentada este mismo jueves por el portavoz regional del PSOE, Ángel Gabilondo.

Aguado, además, aseguraba que el testimonio de la presidenta del tribunal que habría examinado a Cifuentes, quien denuncia una falsificación de su firma en el expediente académico, pone en mayores aprietos si cabe a la líder del PP madrileño, aunque el líder regional naranja afirmaba al mismo tiempo que esperarán a conocer toda la información al respecto: "Lo que tenemos es una información de un medio de comunicación, no sabemos si hay un acta de la declaración de esa profesora, no sabemos hasta qué punto lo que recoge el medio de comunicación es cierto o no, pero tenemos que analizar esa información y, a partir de ahí, tomaremos una decisión".

La 'vía murciana' continúa

Pese a todo, Ciudadanos se mantiene en sus trece porque, como decía Rivera en León, en referencia a los socialistas madrileños, "no se puede empezar la casa por el tejado".

Es decir: lo primero sería impulsar la comisión de investigación sobre el caso Cifuentes en la Asamblea de Madrid y luego, eventualmente, poder apoyar una moción para derribar a la presidenta madrileña, algo que, reiteraban una y otra vez durante toda la jornada del jueves los dirigentes naranja, "no es cualquier cosa" y no se puede llevar a cabo sin tener todos los datos bien atados.

Aguado y Cifuentes ponen así en marcha la ya conocida como vía murciana, la misma que hace justo un año acabó con la dimisión del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ante la amenaza cada vez más inminente de que Ciudadanos pudiese finalmente apoyar la moción de censura que ya había presentado la izquierda en esa comunidad autónoma.