Cospedal, sobre el gasto en Defensa: "Cada euro invertido tiene un retorno superior a dos"

La sede de la empresa española Escribano Mechanical and Engineering ha sido el escenario elegido este jueves por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para reivindicar una vez más el beneficio que supone la inversión en materia de Seguridad y Defensa. Y lo ha hecho en una doble vertiente. Por un lado, por el impacto que tiene sobre toda la economía del país. Por el otro, porque garantiza el modelo de vida occidental.

"Invertir en el sector de la defensa es apostar por un empleo de calidad y por unas empresas que son netamente exportadoras y de fuerte impacto tecnológico. La defensa impulsa la economía al ser un sector muy productivo y de intensidad", ha explicado la ministra, tras lo que ha detallado que por "cada euro que se destina al sector, toda la sociedad recibe más de dos euros de retorno", además de generar empleo "altamente cualificado".

Ha destacado la importancia de impulsar un tejido industrial nacional en este sector que pueda contribuir de manera notable a la economía del país. "Debemos consolidar una base tecnológica e industrial de la Defensa para conseguir que la industria española proporcione a nuestras Fuerzas Armadas los mejores sistemas posibles para su preparación y para su propia seguridad personal", ha continuado.

Como ejemplo, ha puesto a la propia Escribano Mechanical and Engineering, a la que se ha acudido para poner la primera piedra de la ampliación de las instalaciones en Alcalá de Henares (Madrid), de la que ha destacado que comenzó en los años ochenta en un garaje, igual que algunas de las grandes multinacionales estadounidenses, para ser ahora una empresa que vende a 12 países y que ha multiplicado por cuatro su volumen de ventas en los últimos cinco años.

Cospedal ha destacado que la Defensa es un cuestión de Estado y la industria de Defensa es "uno de los pilares fundamentales para tener unas Fuerzas Armadas equipadas, preparadas y con capacidad para garantizar la soberanía nacional y el Estado del bienestar". "Ampara nuestro modelo de vida, democrático y con libertades. Las sociedades indefensas no avanzan. Si no hay seguridad, todo lo demás no puede avanzar", ha concluido.