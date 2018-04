Cuando a Ángel Gabilondo le llamaban "Cromañón" por "las leches que daba"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, estudió con los corazonistas de San Sebastián y, posteriormente, ingresó en dicha congregación, donde permaneció como hermano hasta 1979 –entonces, una crisis espiritual le llevó a convalidar sus estudios y a abandonar la congregación-.

En 2015, el periodista Iñaki Gil rememoraba en El Mundo aquellos tiempos en que el "fraile" Gabilondo "llevaba el pelo largo" y "se arremangaba la sotana para jugar al fútbol". "Explicaba bien, tenía autoridad y era alegre", reza el artículo.

Los alumnos le llamaban "Cromañón". "Hay consenso en el porqué del mote. No por su gran mandíbula, más propia de los neandertales. Sino por las leches que daba", escribe el periodista, añadiendo: "No se me escandalicen. Entonces, al menos en mi colegio, todos los profesores pegaban. Religiosos y seglares. (…) Simplemente los castigos corporales estaban socialmente admitidos. Y ningún padre protestaba. Entonces nos parecía normal".

En una entrevista previa –concedida a Pedro Simón en 2009, también para El Mundo-, el hoy portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña declaraba que le llamaban "Cromañón" porque "era la forma más física de llamarme".