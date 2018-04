'Yo, Leonor': "Soy un ser angelical de aspecto pero llevo dentro una máquina de matar"

El Mundo dice que "Génova zanja el caso Cifuentes y la oposición aviva su acoso". ¿Que Génova zanja el tema? Ya quisieran ellos. Según lo vio Francisco Rosell, Cifuentes "se mostró ayer contundente y segura de sí misma", pero daba lo mismo porque "el pleno no tenía la finalidad de aclarar el fondo de la cuestión, sino que forma parte de la legítima estrategia de la oposición de desgastar a su oponente". Lo de los documentos era meramente decorativo. "El fin obsesivo de derribar a Cifuentes sin clara justificación es una actitud irresponsable que puede traer como consecuencia el deterioro de las instituciones por puro afán electoralista". En opinión de Ferrán Boiza, el marrón lo tiene Ciudadanos. "La polémica del máster le ha llegado a Ciudadanos en el peor momento. Con las encuestas favorables no puede permitirse desalojar a Cifuentes y apoyar a un candidato respaldado también por Podemos Sus electores no lo entenderían. Y la opción Murcia no la aceptarían los populares, que preferirían que Cs se retratara. Aguado dio larga vida ayer a la legislatura de Madrid". Bueno, larga, larga, tampoco. Estamos a un año de las elecciones. Con un poquito de Cataluña y la inestimable colaboración de la Familia Real pronto la gente se cansará del tema. De esto, por ejemplo, opina Emilia Landaluce. "El constitucionalismo se preguntaba ayer si el vídeo de la reina Letizia no sería un montaje del nacionalismo catalán (…) Hay motivos para el optimismo. Si el rey Felipe aguanta el tipo en la Familia Real, lo de España tiene que estar tirado. Va a ser verdad que Felipe VI esta preparado". Desde luego con la que le ha caído a este hombre entre el padre, la madre, la hermana, el cuñado y la mujer ya le pueden echar a él nacionalistas de chichinabo.

El País dice que "el PSOE reta a Ciudadanos con una moción de censura contra Cifuentes". Angel Gabilondo y reto son dos conceptos incompatibles. Como no le añadas Podemos y La Sexta da hasta risa. El editorial se pone muy solemne. "El caso no es menor. Afecta de lleno a la ejemplaridad a la que se deben los líderes políticos". Gabilondo hizo una "brillante exposición", dice, y lo dice sin cachondeo. "El PSOE ha anunciado una moción de censura contra Cifuentes, mientras que Cs se conforma, de momento con una comisión de investigación parlamentaria. Ni una cosa ni otra resolverán con el corto plazo ese grave problema de confianza que sufre la política española". Zzzz. Me espabila la guerra de Gabriela Cañas contra el tacón de aguja, "un suplicio singular". "En EEUU las ventas de zapatos de tacón han caído mientras que las deportivas femeninas han aumentado", dice. Incluso París se ha unido a la revolución, cuenta alborozada. "Quizá parezca este un avance menor, pero no olvidemos que la causa femenina se ha visto favorecida en ocasiones por adelantos altamente irrelevantes y que el simbolismo es equivalente al que supuso liberarse del corsé (…) Esta no es una rebeldía clave para la liberación femenina, pero libera a los pies de tamaña tortura. No es poco". ¡Bien! Para las que jamás nos hemos puesto tacón de aguja para no arriesgarnos a rompernos una pierna, pero hemos mirado con malsana envidia a las chicas que los llevan con garbo, es una gran noticia.

ABC: "Tocada pero no hundida". Increíble oye, un titán esta Cifuentes. Ha salido con vida de la trituradora de carne del PP de Ferreras más de 15 días. Lo mismo el de La Sexta se rinde y dedica algún minutillo a la Gürtel del PSOE valenciano para no cansar a la audiencia. Dice el editorial que "Cifuentes no fue totalmente convincente y que el perjudicado es el PP". "Primero, porque ha empezado a perder confianza en una líder a la que encomendó una regeneración en Madrid, y segundo porque afecta a quien ha pregonado precisamente esos valores como inalienables e inherentes a su partido. Cifuentes debe ser consecuente con ese código moral que asumió (…) Urge aclarar el asunto". El periódico monárquico ocultó ayer la bronca de reinas, pero los columnistas no se cortan hoy un pelo en opinar. Mayte Alcaraz pone a caer de un burro a la tal Marie-Chantal que se apresuró a decir que "la reina consorte es mala". "A mí el gesto de doña Letizia con su suegra me merece todos los reproches sobre todo por la imprudencia de no gestionarlo en privado sabiéndose ambas escrutadas por decenas de cámaras, pero la intervención" de la tal Chantal le recuerda a Mayte una enseñanza de su padre. "Cuando dudes sobre la conducta de alguien analiza la calidad de quienes la defienden y de quienes le atacan". "Lástima esta desabrida imagen de Leonor y Sofía para la posteridad". El que estará disfrutando será Froilán. Así que el chungo era yo, eh, pues mira mi primita la heredera, cómo las gasta. Ignacio Camacho también se interesa en el "desabrido mal rollo en la escena. La esposa de don Juan Carlos es un personaje que goza del respeto popular y la opinión pública se ha resentido del evidente desaire que supone prohibirle una foto con sus nietas". Sobre todo por la falta de control en público. "El incidente ha sido, y ella lo sabe, un error de la Reina. Su esfuerzo por blindar a su descendencia del acoso mediático merece respaldo incluso cuando extrema la cautela. Pero esta vez se ha hecho un magro favor a sí misma, y a la Corona entera, al vetar con aspavientos agrios y delante del Rey una inocente foto con la abuela". Hoy Letizia es una bruja a la que odian todas las abuelas de España y de medio mundo. Habrá que oírlas hablar de sus nueras, que oye, si la Reina lo muestra en público no me voy a callar yo. Luis Ventoso apoya sin ambages a Letizia. "La reina Letizia puede caer más o menos simpática, pero hace perfectamente su trabajo, que es representar a la Corona en actos institucionales, educar a sus hijas, guardar silencio cuando toca y no pisar charcos. El problema es que los habitantes de Envidialandia jamás le perdonarán que haya hecho real el cuento de la plebeya que se convirtió en Reina". No digas tonterías, Ventoso. Qué manera de estropear una defensa bien argumentada con una chorrada.

La Razón cuenta que "Artadi se prepara para ser presidenta in extremis". Se solaza con que "el PSOE anuncia una moción de censura contra Cifuentes para acorralar a Cs". En el editorial, Marhuenda pide a Cifuentes que se vaya. "Se atisba un periodo de inestabilidad política e institucional creciente que será perjudicial para el territorio más dinámico de la nación (…) Que se pueda poner en riesgo el futuro de las políticas del PP que ha logrado incuestionables éxitos en la Comunidad de Madrid debe ser motivo de preocupación y de reflexión en el gobierno madrileño y en su principal apoyo parlamentario como es Cs, pues es mucho lo que está en juego (…) Apelar a su responsabilidad a la hora de medir su paso en este tiempo clave se nos antoja imprescindible". Pues Marhu, tú que tienes mano y mueves hilos díselo a quien corresponda en el PP. Hoy es un día para destacar la columna de María José Navarro 'Yo, Leonor'. "Qué. Que se han quedado muertos en la bañera. A que no se esperaban Vds el numeraco que montamos (…) Que ahora dicen que le pegué un manotazo a la abuela y que la hemos humillado entre las dos (…) Miren, yo soy un ser angelical de aspecto pero llevo dentro una máquina de matar. Qué nieta no le ha pegao un manotazo a su yaya (…) Hay que ser campechanos, como el abuelo. Que ahora que me acuerdo, ¿han recogido ya a los elefantes del accidente? Temo por ellos el abuelo". Toma leche y con buen humor.