Franco admite que si Sánchez no escribió su tesis "debería dimitir"

En Es la tarde de Dieter, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco ha defendido la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que está ultimando su partido. A pesar de las explicaciones que dio el pasado miércoles Cifuentes en pleno extraordinario celebrado en la Asamblea de Madrid, desde el PSOE siguen teniendo dudas sobre el máster de la presidenta regional. "A día de hoy parece que Cifuentes ha recibido un trato de favor. No ha aportado nada nuevo. Seguimos creyendo que aquí hay una chapuza".

Franco también se ha referido a otra polémica relacionada con la universidad. En este caso, a la que rodea a la tesis doctoral del líder del PSOE, Pedro Sánchez. José Manuel Franco ha sostenido que en el hipotético caso de que se demostrará que Sánchez no es el autor de su tesis doctoral "debería dimitir". No obstante, ha señalado que "Pedro Sánchez, en el hipotético caso de que le hayan hecho su tesis doctoral, no está en fraude de ley, como en el caso de la señora Cifuentes".

Durante la entrevista, Franco se ha referido también a la actuación del PSM en el Ayuntamiento de Madrid y ha reconocido que deben aplicar la misma vara de medir que están utilizado en la Comunidad de Madrid. "Si hay personas en el ayuntamiento de Madrid que han tenido un comportamiento impropio, pediremos su dimisión. Hay que utilizar la misma vara de medir para todos", ha afirmado.