Conocidas son sus posiciones antagónicas pero nunca antes había quedado en evidencia de forma tan notorio el duelo entre los dos expresidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, por la acusación directa de uno de los dos. En una rueda de prensa en la Casa de América en Madrid junto a dirigentes políticos contrarios al régimen venezolano, González puso en evidencia públicamente el verdadero talante dialogante de su sucesor socialista.

"No he tenido la ocasión de hablar ni media hora con el presidente Zapatero... conmigo no se ha reunido el expresidente. Y yo se lo he ofrecido", denunció el exlíder socialista tras fijar distancias con ZP en torno a la figura del presidente venezolano, Nicolás Maduro: "Yo sí me creo a Maduro, pero en sentido contrario a mi compañero José Luis Rodríguez Zapatero…".

González afirmó que "el diálogo por el diálogo no tiene sentido. No es posible que se hable seriamente de diálogo con el Gobierno de Maduro" porque éste "nunca ha querido resolver los problemas" y comparó la situación en Venezuela con lo que se está viviendo en Cataluña. "A lo que más se parece el procés en Cataluña es a lo que hizo Maduro vulnerando las reglas del juego".

El expresidente reclamó una coordinación seria y formal de sanciones "contra quienes están destruyendo Venezuela" frente a una oposición "que se está dejando muchos pelos en la gatera".