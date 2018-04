"Alemania" respalda a los golpistas en España pero prohíbe el secesionismo en su territorio

El Mundo optar por acotar la decisión a los tribunales. "La Justicia alemana niega a España juzgar a Puigdemont por rebelión". Francisco Rosell refleja su desolación y rabia en un duro editorial. "El juez alemán acaba de desprestigiar, además de humillar la labor paciente y exhaustiva de las más altas magistraturas españolas. El daño es profundo no solo para España, sino para las propias instituciones comunitarias acosadas por una ola euroescéptica que ahora será más difícil de contener". Hombre, es que es difícil de digerir que te den órdenes sobre recortes en pensiones, sobre recortes en sanidad, sobre cumplimiento de déficit y demás y cuando tu tienes un problema con unos tipos que quieren imponer su voluntad a todo un Estado te dejen con el culo al aire. Dan muchas, pero que muchas ganas de decir que os den, ahí os quedáis. "Lo de menos es el previsible envalentonamiento con el que el separatismo celebrará la libertad provisional de su caudillo. Lo desolador es que este hito posiblemente marcará futuras decisiones del Tribunal de Estrasburgo en el exacto sentido que conviene al relato victimista del soberanismo, que encuentra en la misma Europa dolorosa complicidad". "Si esta es la confianza que los europeos hemos de tener en la solidaridad continental para repeler golpes de Estado internos, entonces la UE es un proyecto fallido. Un país como Alemania, que prohíbe expresamente el secesionismo como opción política y que recientemente sentenció contra el deseo de Baviera de celebrar un referéndum de autodeterminación, se desentiende de ese mismo problema si afecta a España". Pues ya saben los bávaros lo que tienen que hacer, cerrar un parlamento por la fuerza, declarar la independencia por sus santos… Apalear a la policía alemana, a la gente que no esté de acuerdo, insultar a todo el que discrepe. Les animamos vivamente, visto que a sus jueces les parece tan de rechupete. "Lo más preocupante es la reacción del gobierno que se limita a pedir respeto y confianza. Rajoy no solo no abordó a tiempo el desafío separatista sino que tampoco se ha preocupado por hacer pedagogía de su verdadera naturaleza por Europa". Pedagogía por Europa, qué pereza. Federico Jiménez Losantos le atiza al gobierno por el origen del problema. "El Gobierno ha traicionado su enésima promesa de hacer cumplir la ley en la escolarización infantil en Cataluña (…) Nadie nos defiende". Pues no, está visto que nos vamos a tener que defender solitos.

El País por el contrario dice que "Alemania niega la rebelión y deja libre a Puigdemont", no la justicia. Que se lo queden, hombre, a Puchi y a toda su tropa. Que los suelten por Baviera, se van a enterar de lo que vale un peine. El editorial habla de "revés judicial". "Sin duda, la confianza de la autoridades judiciales españolas en la rapidez y eficacia del mecanismo de la euroorden no se ha visto satisfecha". No, parece que no. "Está claro que el principio de confianza mutua entre los órdenes jurídicos de los Estados miembros de la UE no ha funcionado con el automatismo con el que se concibió en su momento. Y es también evidente que, una vez más, el Gobierno tiene que asumir los costes y el desgaste político, nacional e internacional, de haberlo fiado todo a la actuación de los tribunales. La justicia alemana, como la española, ha actuado de forma completamente independiente, según su mejor criterio jurídico". Pues no, mira, no se puede equiparar al juez de un pueblo de Alemania que ha echado un vistazo en un par de días a un golpe separatista preparado minuciosamente durante cinco años con el Tribunal Supremo español. Complejitos los mínimos, por mucho alemán que hable el juez ese.

ABC, contundente, no se limita a Alemania, pero sí a la justicia: "La justicia Europea da aire al golpismo". Dice Bieito Rubido que "es momento de preguntarse qué está pasando con los intereses españoles ante los tribunales extranjeros. Desde que comenzó el proceso separatista, el Gobierno español ha ganado el pulso a los separatistas en los pasillos de las cancillerías, pero lo ha perdido en las opiniones públicas, los medios de comunicación y los foros de debate. El Gobierno no debe desentenderse de lo sucedido ante el tribunal" del pueblo ese de nombre impronunciable "como si fuera sólo una mera cuestión entre jueces. Es un serio contratiempo". ¿Contratiempo? Es un puto desastre, Bieito. Ignacio Camacho dice que a Rajoy "le crecen los enanos". "La decisión de la justicia alemana revienta toda la estrategia del Gobierno" y "deja en evidencia al propio Estado". Habría que oír a Alemania si se fraguara un golpe de Estado en Baviera y resolviera el caso un juez de paz de cualquier pueblecito español. "La sensación de impotencia, de burla, de desamparo, deja a la nación entera en estado crítico, y es probable que la necesidad de expiación rebote de nuevo sobre el Ejecutivo". Al Ejecutivo que le den morcillas, Ignacio. Yo estoy con Gistau. "Como ciudadano español que ni siquiera procesa el credo monárquico digo que la existencia de este Rey me tranquiliza y me concede un sentido de pertenencia con el que compensar las desidias y las agresiones de esta era". Ánimo, Felipe, estamos contigo.

La Razón dice que "Alemania complica el juicio de Puigdemont al no acusarle de rebelión". Como ven, tampoco limita la decisión a la justicia, sino a todo el país. Marhuenda se cuida muy mucho de meter al Gobierno en el follón. "Debemos lamentar que no se haya impuesto el criterio del Ministerio Público ni el de la petición cursada por la justicia española que, a nuestro parecer, construyó una acusación solida contra el jefe de le rebelión (…) Que ayer la noticia fuera recibida con jolgorio por los presuntos delincuentes y sus terminales muestra hasta qué punto la resolución ha prestado un flaco favor a la causa de la libertad". Que lo celebren, están en su derecho. Entre el Gobierno y Europa se lo han puesto en bandeja, todo un mensaje de esperanza a todos los nacionalismos europeos, no sé a qué esperan para rebelarse. "Más allá del respeto que merecen las resoluciones judiciales, por más equivocadas que nos parezcan, nuestro Estado de derecho debe mantenerse firme en la persecución de las gravísimas conductas de lo que ayer Lamela definió como una organización criminal". ¿Y para qué? ¿Con qué ánimo van a soportar los jueces y fiscales persecuciones y amenazas si el Gobierno pasa de todo y en Europa respaldan estos comportamientos?

La Vanguardia da palmas con las orejas, como es lógico. "Alemania libera a Puigdemont y rechaza el delito de rebelión". Alemania, no la justicia alemana, ni un juez alemán, que quede claro. "Si en algún momento el presidente Rajoy alimentó la fantasía de que las buenas relaciones con la cancillería de Merkel podrían abonar cierta sintonía entre administraciones de justicia, ayer tuvo motivos para la decepción", dice el conde de Godó partiéndose la caja. "La decisión de la justicia de Alemania, que es la primera potencia política y económica europea, marca un antes y un después en el proceso al independentismo. O, al menos, en el modo en que se ha instruido hasta ahora". El problema, señor Conde, es que la patada alemana a España va a marcar un antes y un después en algo más que en el dichoso proceso indepe. Nacionalistas de Europa, tenéis vía libre a la rebelión. Alemania da su permiso.