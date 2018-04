La guerra de los lazos: Apaleado con un bate por retirar propaganda separatista

Dos individuos agredieron el viernes por la tarde a un hombre que estaba quitando lazos amarillos del mobiliario urbano de la localidad barcelonesa de Sant Julià de Vilatorta. Los agresores se bajaron de un coche y atacaron a su víctima con un bate de béisbol hasta que aparecieron varios vecinos que lograron interponerse. A consecuencia del apaleamiento, el hombre ha tenido que ser ingresado en el hospital de Vich.

El alcalde del municipio, Joan Carles Rodríguez, de ERC, ha confirmado la violenta agresión en su cuenta de Twitter: "En Sant Julià de Vilatorta somos gente de paz y defendemos nuestras ideas de manera no violenta, hablando. ¡Este es el carácter de nuestro pueblo! Por eso condenamos cualquier acto violento, sea del signo que sea, Aquí es bienvenido todo el mundo, piense como piense, dentro de la fraternidad".

A Sant Julià de #Vilatorta som gent de pau, i defensem les nostres idees de manera no violenta i enraonant, aquest és el caràcter del nostre poble! Per això condemnem qualsevol acte violent, sigui del signe que sigui. Aquí és benvingut tothom, pensi com pensi, dins la fraternitat