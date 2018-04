Enric Juliana se suma a los ataques a Federico Jiménez Losantos

El Mundo dice que "Rajoy ridiculiza a Rivera pero no renueva el mensaje del PP". ¡Anda!, ¿pero el PP tiene un mensaje? Dice Rosell en su editorial que la convención pepera "no ha servido ni para hacer terapia de grupo". "Rajoy se limitó ayer a intentar ridiculizar a Ciudadanos y en especial a su líder, Albert Rivera, lo que anticipa la estrategia popular ante la larga campaña electoral". Se le fue tanto la mano atizando a Cs que al final dio una imagen patética de matón de discoteca. "Pero por más que el presidente del Gobierno insista en destacar que la formación naranja no tiene experiencia ninguna de gobierno, el PP ya ha visto en las elecciones catalanas y otras citas cómo los suyos sufren justamente una seria erosión de confianza y credibilidad". Aparte de que el argumento se las trae. Nadie tiene experiencia de nada hasta que no comienza a hacerlo. Lucía Méndez dice que "internamente hay división de opiniones acerca de cómo tratar a Rivera", y preguntando por ahí a los peperos si la convención había servido para algo, le dijeron que sí, que claro, "en vez de llorar solos por la noche, lloramos acompañados por el día". Pues mira, oye, se lo toman con humor. Federico Jiménez Losantos sigue indignado con Alemania. Si la metedura de pata del juez del pueblo ese que enmendó la plana al Tribunal Supremo español no hubiera causado los suficientes estragos en la relación de España con Alemania, va una ministra "naziprogre anglogermana llamada Katarina Barley, del partido Socialista, y ha colocado a su país fuera de la Unión Europea, en abierto desafío a todos sus miembros. Lo hizo humillando a España, con este Gobierno todos se atreven, actuando como comisaria política o jueza de jueces. La naziprogre presumió de conocer previamente la sentencia, de respaldarla y hasta de endurecerla… ¿Quienes son los jueces regionales de un país para anular el Tribunal Supremo de otro?". "La ministra racista de Merkel nos devuelve a la Europa de Hitler y Stalin", dice Federico con cabreo sideral. "Si no por defender a la nación, que le da igual, Rajoy, o al menos Rivera, deben atacar al IV Reich. Hoy, defender a España es defender la Unión Europea". Federico no es el único mosqueado con Alemania. También Rafa Latorre se sube por las paredes. "El Gobierno alemán cuestiona el régimen de libertades de la cuarta potencia europea, España, la nación más eurofílica". Bueno, me temo que ya no tanto. ¿A qué espera Merkel para destituir a la ministra esa? Ha creado un conflicto diplomático peor aún que la decisión del juez.

El País dice que "el respaldo a los presos por el procés divide a los sindicatos". La capacidad de destrucción del nacionalismo es infinita. Han dividido familias, a los ciudadanos, han partido la región, están a punto de cargarse a la UE y más pronto que tarde contagiarán su enfermedad a otros lugares de Europa, a ver qué pasa con Baviera. Juan Claudio pone los puntos sobre las íes a la justicia alemana. "En Cataluña hubo un intento de golpe de Estado", punto pelota. En cuanto a la violencia, "hemos presenciado episodios de coacción, intimidación, injurias, amenazas, xenofobia, acoso, sabotaje, vandalismo y asaltos a sedes de partidos políticos y medios de comunicación. Hemos visto a un cuerpo armado de 16.000 agentes puestos al servicio del golpe (…) España puede y debe defenderse del injusto cargo de autoritarismo". ¿Con este gobierno? Tú flipas. No hay más que ver la nula respuesta a la ministra que nos ha insultado, un auténtica vergüenza este gobierno traidor. Rubén Amón abre una puerta a la esperanza. "La euforia ficticia de Sevilla y el trato vejatorio a los de Rivera coligen un fin de época". Dios te oiga.

ABC entrevista a Román Escolano, el nuevo ministro de Economía, para que le vayamos conociendo. "Tengo una agenda reformista y buscaré el dialogo para aprobarla". Suerte. "Más de 280 CDR amenazan la paz social en Cataluña". ¿De qué paz social hablas? En Cataluña están guerra declarada y está a punto de extenderse por toda Europa. Rubido les llama "terroristas urbanos". "Su finalidad es el ataque al orden constitucional y democrático mediante el uso de la violencia. Por tanto, son terroristas y se les debe aplicar el conjunto de normas prevista" por la ley. Para empezar, trasladar sus causas judiciales a la Audiencia Nacional. Cuando las haya, claro, porque de momento no hay ni detenciones. "La criminalidad de los CDR debe transferirse a los grupos políticos que los apoyan, legitiman y alientan. La ilegalización del entramado batasuno sirve para recordar que, cuando el Estado se hace fuerte y se hace respetar, sus enemigos pierden". Ya. Pero para eso se necesita un Gobierno que no esté muerto de miedo, que es lo que tenemos.

La Razón dice que "Rajoy traslada en privado a los barones la alerta por Cs". ¿En privado? Pero si lo dijo a grito pelado. En el editorial, Marhuenda hace un resumen de la prensa alemana para intentar convencernos de que no toda Alemania está con los golpistas, como sus jueces y sus ministros. "Nada fundamental ha cambiado en la percepción foránea del intento golpista en Cataluña, mucho menos en lo que respecta al apoyo de nuestros principales socios europeos a las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Sin duda, las terminales del separatismo catalán siempre encuentran eco en los movimientos extremistas, tanto de izquierdas como de la ultraderecha xenófoba" y "de vez en cuando surgen parlamentarios de minorías ruidosas y sectarias, o también dirigentes de la vieja izquierda socialista europea en declive, que prestan apoyo simbólico al separatismo catalán y que este magnifica a través de sus redes y propaganda". Y "tal vez", pero solo tal vez, "se podría reprochar al Ejecutivo español, que no haya llevado a cabo una campaña didáctica más eficaz que las parcas declaraciones de nuestros ministros de Exteriores. Admito que viniendo de Marhuenda es una crítica feroz a Rajoy por haber permitido que nos maltraten de esta manera sin decir esta boca es mía. "El eje Berlín-Madrid funciona con la misma sintonía de siempre. Las minorías ruidosas no representan la posición de los países de la UE, abrumadoramente en favor de la democracia española y su Estado de derecho". Pues no lo parece Marhuenda, no lo parece en absoluto.

En La Vanguardia, el periódico que creó el embrión del golpe de estado con Juntos por el Sí, que posee una radio, Rac1 que fomenta el odio contra España, en el que nunca se dice una mala palabra contra la televisión donde se vierten los insultos más atroces contra media Cataluña y el resto de España, se rasga hoy las vestiduras por las críticas de Federico Jiménez Losantos a la sentencia alemana. "Resulta cuanto menos poco instructivo que una voz influyente en ciertos sectores, pueda expresar tanto resentimiento, incluso odio, hacia los ciudadanos alemanes porque la justicia de aquel país ha tomado una decisión que no le gusta". Enric Juliana se une al coro. "Uno de los tipos que más ha contribuido a envenenar la convivencia en España proponía el otro día acciones de represalías (sic) contra intereses alemanes". Esperamos que ataque con la misma dureza a los tipos que pupulan por los medios alemanes llamando a la violencia contra los discrepantes, incluido el juez Llarena, porque hasta ahora lo único a lo que se ha atrevido es a calificar de "insensata adulación" el tuit de su compañera Rahola, que hay que ver lo que suelta por esa boquita todos los días y a todas horas.