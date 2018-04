Órdago a la grande.Ésta es la jugada de los socialistas para poner contra las cuerdas a Ciudadanos, formación que les aventaja en todas las encuestas y que recibe parte de la fuga del voto socialista. Por eso el PSOE rechaza la llamada operación Murcia, la sustitución de la presidencia de la Comunidad de Madrid por otro miembro del PP, y centra toda la presión en el presidente de la formación naranja para que apoye una moción de censura que desaloje del poder a los populares.

"El señor Rivera tendrá que demostrar si su partido nació para regenerar la democracia o para encubrir las mentiras del PP", ha dicho el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Coslada. Tras la reunión conjunta de las Ejecutivas del PSM y del órgano federal, el líder socialista rechazó de plano mantener en el PP en el Gobierno aunque cayera la actual presidenta, Cristina Cifuentes, porque sería "cambiar para que nada cambie. Y, por cierto, en eso es experto Ciudadanos".

Sánchez apremió por tanto al líder de Ciudadanos a que "ya que toma esa decisión (de exigir la dimisión), la adopte con todas las consecuencias y apoye nuestra moción de censura. Sólo hace falta un diputado".

En este sentido, también se pronunció el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, quien aseguró que "me temo que lo que pretenden es no retratarse ante la moción de censura" que no tiene marcha atrás, que no será retirada, aseguran los socialistas, y ante la que no cabe "otro candidato del PP, porque entonces no habríamos hecho nada en términos de regeneración".

La 'garganta profunda' del PSOE

Los socialistan niegan tener nada que ver con las filtraciones sobre el caso Cifuentes pese a que la garganta profunda de varios medios de comunicación es un militante socialista. "Yo a este militante no le conozco, tenemos miles en Madrid", se defendió Franco y prometió que "ni yo ni nadie que ocupe responsabilidades en el partido se ha reunido con este militante para nada".

Franco replicó que aquellos que intentan implicar al PSOE están inmersos en "una huída hacia adelante" en referencia al PP. Más parco en palabras, Pedro Sánchez tiró de ironía al solemnizar: "le puedo asegurar que el PSOE no convenció a la señora Cifuentes de cursar este master".

Con el viento a favor, los socialistas presumen en privado de hacer liderado la ofensiva contra la presidenta regional: "Nosotros hemos llevado la iniciativa y Podemos está desaparecido". Respecto a Ciudadanos apuntan a que están fuera de juego porque "lo que no quieren (Ignacio Aguado y Albert Rivera) es que se visualice a Ángel Gabilondo como candidato".