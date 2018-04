La DGT quiere bajar la velocidad a 90 km/h pese a que la seguridad vial nunca fue mayor

La Dirección General de Tráfico ha anunciado que está estudiando incluir una reducción de los límites de velocidad en la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El globo sonda planteado por la DGT plantea un recorte de 100 a 90 kilómetros en ciertos tramos de carreteras.

En un encuentro sobre vialidad, el director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha apuntado que el objetivo sería "una pequeña reducción de la velocidad en carretera convencional a nivel genérico", aunque ha dejado la puerta abierta a que las Administraciones titulares de las vías puedan abstenerse de aplicar la reducción "si el trazado es seguro y la vía está bien conservada".

Aunque Serrano ha admitido que "muchas veces no hay coherencia entre la velocidad permitida y el tipo de vía", el mandamás de Tráfico no ha planteado en ningún momento la posibilidad de revisar al alza la velocidad permitida en las autovías y autopistas, una incoherencia que no será rectificada con la nueva ley de tráfico que está perfilando la entidad.

¿Qué dicen las estadísticas sobre la seguridad en las carreteras españolas? La base de datos del Institute for Health Metrics and Evaluation nos dice que el número total de muertes en carretera ha pasado de 8.351 a 2.631 entre los años 1990 y 2016. Esta estadística incluye no solo a los conductores de automóviles o motos, sino que también abarca los fallecimientos de peatones, ciclistas, et.

La DGT suele ofrecer solamente los datos del período que arranca en 2006, para ligar la caída de las fatalidades al carnet por puntos. Sin embargo, la evolución hacia una menor mortalidad venía dándose mucho antes, como acreditan los datos del IHME. De hecho, si comparamos los diez años anteriores al carnet por puntos con la década posterior a su introducción, vemos que el patrón de reducción fue muy similar antes y después, en el entorno de los 1.900 fallecidos menos por cada década.

La tendencia a la baja también se observa cuando analizamos la serie estadística de la OCDE que cubre las muertes a largo plazo derivadas de accidentes en carretera. Este indicador toca techo en 1989, cuando se llega a 7.118 muertes. Desde entonces, se produce una caída continuada que nos lleva hasta los 1.810 fallecimientos que se registran en la actualidad.

En términos relativos, si calculamos la tasa de fallecimientos por cada 100.000 individuos podemos ver que dicho indicador ha caído de 20,2 a 4,7 entre los años 1990 y 2016. Por comparación, Alemania está en los mismos niveles que España, mientras que Italia está en 7,98, Portugal en 8,52 y Francia en 6,23.

Hay, por tanto, una clara evolución a mejor que se enmarca en una tendencia de largo plazo y no está ligada a las medidas restrictivas de la última década, sino que bebe principalmente de la mejora de la calidad de las carreteras y del refinamiento de las tecnologías de seguridad de los automóviles que conducimos.