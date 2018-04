Pablo Casado:"Me molesta que se intente confundir a la gente"

En una entrevista en Es la tarde de Dieter, Pablo Casado se ha mostrado sorprendido por la información publicada por El País, según la cual según la cual cursó un máster como el de Cristina Cifuentes y no recuerda si fue a clase. "No admitieron un cotejo porque lo que publicaron era de una conversación informal que me grabaron el jueves saliendo para Sevilla en la que no podía entenderles. No me acordaba ni de eso ni de nada y cuando quise ofrecerles pruebas ya no fue posible porque no quisieron recogerlas"

En este sentido,el vicesecretario general de comunicación del PP ha afirmado sentirse dolido con el hecho de que se intente confundir a la opinión pública."no es una rueda de prensa mal dada, es una tergiversación que afecta a tu entorno privado y oye, ojalá no se hubiera publicado y me hubieran hecho caso al matizarlo ayer y no tener que hacerlo en veinte medios a estas horas."

Preguntado sobre su posible candidatura al Ayuntamiento de Madrid, Pablo Casado ha afirmado que en estos momentos no está en eso y ha defendido la labor del actual portavoz popular, José Luis Martínez Almeida."Tiene todo mi apoyo y está haciendo una labor de oposición impecable y si acabo de decir que es bueno no descentrarnos de la gestión de la Comunidad, tampoco es bueno despistarnos de la labor de oposición en el Ayuntamiento por una razón de candidaturas que ahora no toca".