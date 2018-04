Rivera dice que Rajoy puede sustituir a Cifuentes "muy rápido"

Para Albert Rivera, la solución a la crisis política que vive la Comunidad de Madrid está en manos de Mariano Rajoy, quien "muy rápido" puede defenestrar a Cristina Cifuentes para presentar a la Asamblea regional otro candidato que volvería a contar con el respaldo (imprescindible para ser investido) de los diecisiete diputados naranja.

Antes de entrar a la habitual reunión de los martes del grupo parlamentario naranja, un micrófono indiscreto captaba al líder naranja asegurando que el PP ya está "barajando candidatos" para sustitutir a Cifuentes, por lo que no habría "nada que negociar" con los populares.

Ante sus diputados, Rivera amagaba tibiamente con apoyar la moción de censura presentada por el líder del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, algo que realmente no está en los planes naranja, para meter toda la presión al presidente del Gobierno: "Se tiene que ir Cifuentes y poner a una persona de su partido, no de Podemos o del PSOE. Son ellos los responsables de decidir si quieren que gobierne Madrid la lista más votada o la segunda lista más votada" afirmaba Rivera, quien añadía para reafirmar su mensaje: "Esto solo está en manos del señor Rajoy, que tendrá que explicarles a los madrileños, y a sus votantes, si prefiere mantener un Gobierno de la lista más votada, con Ciudadanos, o entregarle la Comunidad de Madrid a los que no han ganado las elecciones. Lo que sí os puedo prometer es que si el señor Rajoy quiere seguir tapando la trama de corrupción, habrá cambio de Gobierno, y si el señor Rajoy quiere luchar para dignificar las instituciones, entonces el Gobierno será de la lista más votada y tendrá el apoyo en la investidura de Ciudadanos".

La convicción de Ciudadanos de que el PP trabaja ya a marchas forzadas en la sucesión de Cifuentes es tal que los contactos iniciados este lunes entre el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, y el coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, no se van a repetir en los próximos días.

"No hemos fijado ninguna reunión" confirman fuentes de la dirección de Ciudadanos, que reiteran que lo único tiene que hacer el PP es encontrar a un presidente que ocupe el despacho de la Puerta del Sol "estos meses hasta las elecciones".