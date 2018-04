"Ahora, cuando Alemania nos pida un violador habrá que preguntar si ejerció suficiente presión"

El Mundo dice que "Rajoy pide una solución rápida a la crisis del PP por Cifuentes". Y dale con Cifuentes, parece que una presidenta regional más muerta que viva políticamente es el principal problema de España en estos momentos. Federico Jiménez Losantos se fija en otras declaraciones de Rajoy en Buenos Aires de más trascendencia y mucho más hirientes. Las que "confirman el juicio de la mayoría de sus votantes: no votarlo ni en peligro de muerte". Lo que dijo el presidente del Gobierno sobre el comportamiento de Alemania "frente a la intolerable agresión a España por parte de la ministra naziprogre de Justicia". "Esos dos términos –"modélico" y de "primera"– hacen que uno se avergüence de haber votado dos veces a un personaje que es ya la caricatura de sí mismo, y que, evidentemente, desprecia a España y a los españoles. Ni los cipayos más arrastrados han llegado tan lejos en la traición como Rajoy. Sólo dan ganas de perderlo de vista (…) Váyase ya, señor Rajoy". El presidente del Gobierno ya no nos representa, ha dejado tirados a los españoles, a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Rey. Ha perdido nuestro respeto, por mucho que habite en la Moncloa. En cuanto al dichoso máster de Cifuentes, ese asunto menor que tanto está dando qué hablar, sólo hay una opinión que merezca mencionarse. La de Santiago González, que pone el dedo en la yaga. "El zangolotino Errejón, con rebuzno platerillo, exigía a Cs que apoye la moción de censura contra Cifuentes para sacar la mentira de la puerta del Sol. Lo dice un tipo inhabilitado por la universidad de Málaga, en la que un camarada de Podemos, Alberto Montero, le concedió graciosamente una beca para que mostrara saberes que no tenía, ignorando las obligaciones contractuales de la misma, entre ellas la presencial, ocho horas diarias de lunes a viernes. En justa correspondencia, Montero encabeza la lista malagueña de Podemos y es, en la actualidad, diputado. Los dos deberían haber renunciado a su escaño". Y mucho más a ser candidato a presidir Madrid, hay que tener cara dura. No son los únicos. "Los fraudes curriculares socialistas es empeño imposible en el espacio de la columna desde los tiempos de Roldán (…) Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debe dimitir, lo que animará a que la sigan" los demás. "Den tiempo al justiciero Escolar y sus apariciones en la Cuatro y en la Sexta". Sí, estamos esperando a que la pira de Ferreras achicharre a Errejón cuando presente su candidatura… sentados, claro.

El País dice que "el fiscal considera terrorismo el sabotaje independentista". Obviamente, El País no lo considera. "La respuesta penal contra los fenómenos violentos asociados al independentismo catalán se elevó ayer hasta el extremo". Francesc de Carreras le enmienda la plana al juez alemán. La gilipollez de que "los actos violentos no fueron suficientes para presionar al Gobierno de tal modo que este se viere forzado a capitular ante las exigencias de los violentos casi mueve a risa. Con este razonamiento, tampoco la violencia de Tejero y Miláns del Bosch del 23-F fue suficiente para que el Estado capitulara ante sus exigencias y, sin embargo, nadie puso en duda que los acontecimientos de aquel día fueron un golpe de Estado". Y con cerebros tan lúcidos como el de Carreras en España, ¿por qué tenemos esa panda de inútiles en el Gobierno? ¿No ganaríamos más enviando a mentes como la de Carreras a Europa que al inepto de Dastis?

ABC también abre con los terroristas callejeros que andan sueltos por Cataluña. "Si paramos el puerto de Barcelona sería brutal". Pues no sé a qué esperan, en España no hay autoridad y en Europa respaldan la violencia separatista, lo tienen chupado. Ignacio Camacho ha hablado con los jueces y fiscales a los que ha abofeteado esa Alemania a la que defiende con pasión nuestro presidente. Dice que tienen un "cabreo de mil demonios", "no se trata de frustración sino de cólera". No es de extrañar. "De indignación porque unos jueces 'ignorantes, si no ideológicamente prejuiciosos' hayan cuestionado desde una jurisdicción menor la valoración jurídica de la más alta Corte española. 'Se ha cargado la euroorden. A partir de ahora, cuando Alemania nos pida extraditar a un violador cualquier juez o fiscal podrá preguntar si ejerció suficiente presión sobre la víctima". En cuanto a Puchi, "hoy por hoy, el Supremo se inclina porque permanezca prófugo. Y en caso de que los alemanes se inclinen por enviarlo de vuelta, Llarena está estudiando la posibilidad de no aceptarlo. O todo o nada. Que se lo queden". Eso, que se lo queden, si es una joya armando follones. Van a ver lo bien que se lo pasan los teutones con un separatista fanático rodeado de lacitos amarillos agitando revueltas separatistas en toda Europa, empezando por Baviera. Se lo han ganado con creces. "Pero hay otro malestar, de distinta índole, con el Gobierno", continúa contando Camacho. "Sí, la justicia también cree que le han dejado sola frente al conflicto". Y eso que no habían oído todavía la rastrera declaración del presidente en Buenos Aires. Pues sí, es lo que hay. Rajoy ha dejado tirados a todos los españoles. Para su consuelo, señorías, les queda el apoyo de la mayoría del pueblo español y del Rey, que no es poco. Así que, arriba ese ánimo.

La Razón también tira por la "operación para descabezar a toda la cúpula de los CDR". Ya se ocupará el Gobierno de desautorizar a la policía para no quedar mal con Merkel. Ely del Valle está también por que Puchi se quede en Alemania. "Es un hombre feliz. Está libre" y "busca piso en Berlín", a gastos pagados. Mientras tanto, "aquí nos preguntamos si no deberíamos dejarnos de gaitas, anular la euroorden y dejar que este señor se dedique a dar la matraca allende nuestras fronteras hasta que se difumine de puro aburrimiento". No, hombre, que no se difumine, que aliente golpes de Estado por Europa. Que proclame repúblicas independientes en todos los lands alemanes, en eso tiene gran experiencia y cuenta con el apoyo de las autoridades políticas y judiciales, lo tiene chupado. Tiene una gran tarea por delante. Pedro Narváez dice que es curiosa la percepción de los alemanes. "Los millones de ciudadanos de allí no han visto durante sus vacaciones de vomitona ni una sola alarma de represión. Más bien al contrario. En nuestro suelo convierten en reales maneras por las que en sus landers estarían condenados a realizar trabajos para la comunidad". Y se frota las manos. "Pasado lo de España, para lo que no hay razones optimistas, llegará el turno de otro Estado. El norte y el sur de Italia. Los corsos...". Esperamos expectantes. Alemania ha dado el pistoletazo de salida.

Para dar cuenta del estropicio no hay más que leer, por ejemplo, al supremacista Antoni Puigverd en La Vanguardia. "Dando por hecha la protección de Alemania, el independentismo está eufórico". Godó se regodea. "El rigorismo no es buen consejero, como sabe ya la cúpula de la justicia española a la que la justicia alemana ha enmendado la plana". Es verdad, así que, que lo disfruten. Y con el beneplácito cobarde y traidor del presidente del Gobierno.