Griñán dice que no sabía nada del fondo para los ERE: era "insignificante" El ex presidente andaluz se desentiende del caso. Alega que como consejero de Hacienda no sabía nada: "No se puede llegar a ese detalle".

José Antonio Griñán | EFE El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha negado conocer "exactamente" el programa de las ayudas sociolaborales que daba Empleo investigadas en el caso ERE porque como consejero de Hacienda "no se puede llegar a ese detalle" y el programa era "insignificante" en el presupuesto de Empleo. Griñán, que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y presidente del Gobierno socialista andaluz de 2009 a 2013, ha comenzado a declarar en el juicio de la pieza política del caso ERE respondiendo a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que le acusa de prevaricación y malversación y pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. El expresidente ha dicho que como consejero de Hacienda no conocía al detalle la "multitud de programas" del Presupuesto andaluz y en concreto el relativo a las ayudas investigadas no fue objeto de especial análisis ni debate con el consejero de Empleo porque "era insignificante" dentro de sus cuentas. Cuando el fiscal le ha dicho que era el de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñánha respondido que eso es como "quitarle el SAS a la Consejería de Salud". Además, Griñán ha rechazado un documento exhibido por el fiscal con su firma para elevar al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria propuesta por Empleo para las ayudas de los ERE. "No es el que yo firmé", ha dicho Griñán antes de apuntar que el correcto llevaba los vistos buenos correspondientes. El fiscal Anticorrupción Manuel Fernández ha exhibido a Griñán un documento de diciembre de 2004 por el que como consejero de Hacienda elevaba al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria propuesta por la Consejería de Empleo para aumentar los fondos del programa de ayudas investigado detrayéndolo de otro. Ante ese documento, Griñánha sido rotundo: "Ese no es el documento que yo firmé". Ha explicado que sí es su firma pero que faltan hojas del mismo en las que constan el visto bueno de la Secretaría General Técnica de Empleo, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención -los responsables de todos estos departamentos también se sientan en el banquillo- y por tanto "están cumplimentados todos los requisitos formales" y el consejero de Hacienda se limita al "trámite" de elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. El fiscal ha dicho "no se lo voy a discutir porque puede que conste" ante lo que Griñánha insistido: "Es que es muy importante". Una de las bases de la acusación a Griñánes que como miembro del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que aumentaron los fondos del programa de ayudas de los ERE. Se trata de un documento del que precisamente su abogado, José María Mohedano, pidió a la Junta una copia compulsada completa al detectar que al que consta en la causa le faltaban esas hojas con los tres vistos buenos, copia que ha remitido al tribunal. Compartir

Caso de los ERE En España

