"La persona de la que usted me habla pudo haber estado en cualquier partido", así se ha referido este miércoles Pablo Iglesias a Tamara Carrasco García, detenida este martes por formar parte de los Comités de Defensa de la República y que se presentó en 2015 a las elecciones municipales de la localidad de Viladecans en una de las marcas blancas de Podemos.

Carrasco fue como "independiente" en el tercer puesto de la lista de Guanyem Viladecans–Canvi Avanç i Progres (GANEMOS), que logró sólo un concejal por lo que ella se quedó fuera. Este martes fue detenida después de, entre otras cosas, enviara un audio en el que pedía cortar la autopista en plena Semana Santa. Además, la joven disponía de documentación del cuartel que la Guardia Civil tiene en Barcelona.

Al ser preguntado por Carrasco, Iglesias ha tomado prestadas unas palabras con las que Mariano Rajoy se refirió a Luis Bárcenas: "Ese señor del que usted me habla". "La persona de la que usted me habla", ha dicho el líder de Podemos, "en el pasado, pudo haber estado en cualquier partido". "Y si hay algún partido que ha cometido delitos en este país es el Partido Popular. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces", ha continuado echando balones fuera.

"No se puede hablar de terrorismo"

Eso sí, Iglesias ha insistido en que no se puede acusar a estos miembros de los CDR de terrorismo ya que "eso es pegarle un tiro en la nuca a alguien, poner una bomba o intentar hacerlo. Que haya habido hechos en Cataluña que puedan ser constitutivos de un delito menor o simplemente un ilícito civil, no justifica la absurda situación de excepcionalidad que hace que a alguien por cortar una carretera le acusen de terrorismo, sedición o rebelión. Creo que es terrible la imagen que estamos dando en Europa".

También se ha referido a la decisión de la Justicia alemana sobre Puigdemont. "Hace solo una semana, la justicia alemana ha señalado que los estándares de democracia en España no se corresponden con los de los países de nuestro entorno. No quiero que se hable de España en el extranjero como se habla de Turquía. Y creo que lo fundamental en democracia es la proporcionalidad", ha aseverado en unas declaraciones en el Congreso de los Diputados.

"Nosotros ya hemos dicho que no compartimos muchas de las acciones de los CDR y que, seguramente, algunas son constitutivas de ilícito. Pero hombre, por Dios, creo que el terrorismo ha hecho suficiente daño en este país para que algunos se permitan comparar una cosa con la otra", ha terminado.