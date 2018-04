Los rectores creen que Cifuentes debe "dimitir" si no acredita su máster y cargan contra el PP

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) reconoce la existencia de "graves irregularidades" relacionadas con el título del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Así lo ha expresado este martes su presidente, Roberto Fernández, quien ha añadido que ésta debería dimitir si no acredita haberlo cursado. "Si dicen tener un máster, tienen que estar en situación de garantizarlo y, si no lo tienen, deben presentar su dimisión".

El informe del trabajo de dichos observadores fue emitido este martes al presidente de la CRUE y de él una de las primeras conclusiones que extraen es que el rector de la URJC se precipitó cuando salió a ofrecer su primera rueda de prensa donde exculpaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No obstante añaden que su decisión de abrir una investigación interna fue correcta. La CRUE no tomará ninguna medida contra el rector ni contra la universidad puesto que son "una asociación privada y no tenemos ninguna potestad de ningún tipo".

Pero si hay en un aspecto donde el presidente de la CRUE ha sido especialmente contundente ha sido en criticar las "opiniones de responsables públicos que quieren transformar un problema puntual y concreto en una especie de ejemplo paradigmático de una deficiente práctica en la impartición de miles de másteres que tienen lugar en la universidad española". Es "inaceptable" y "lamentable", ha dicho.

No ha querido dar nombres, pero se refería expresamente a dirigentes del PP, entre ellos la propia Cristina Cifuentes, que estos días han trazado como estrategia derivar toda responsabilidad a la Rey Juan Carlos.

Sobre la investigación interna, poca cosa. Los rectores se han parapetado en el hecho de que la investigación está en manos de la Fiscalía. Fue la propia URJC la que solicitó a los observadores externos su opinión acerca de trasladar el asunto a la Justicia. Estos contestaron: "Sí, procede". Así al interrumpirse los trámites de investigación del expediente, "no obran" en el mismo "parte de los documentos solicitados", explicaron.

No obstante, Fernández en el turno de preguntas ha señalado que "no aparece el acta, no parece que las notas fueran correctas, no aparece el trabajo de fin de máster, no parece presuntamente que se hiciera la defensa del trabajo... Si ese conjunto de hipótesis se confirmara, estamos ante una grave irregularidad universitaria".

