Hay un respaldo absoluto, sin fisuras, al líder del PSM. La dirección federal del PSOE no sólo respalda a José Manuel Franco sino que desprecia las informaciones de Okdiario sobre el currículum de Franco. No porque sean falsas sino porque"se trata de una equivocación que fue rectificada hace quince años, en 2003, y que no tienen nada que ver con el caso Cifuentes".

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, la diferencia fundamental está en las mentiras con las que "Cifuentes ha arrastrado a la Universidad, al rector y a las profesoras del máster". Una línea argumental que ha defendido públicamente la portavoz del PSOE, Margarita Robles: "La señora Cifuentes ha faltado a la verdad y el señor Franco está dando explicaciones. No hay ninguna constancia de que haya faltado a la verdad y la señora Cifuentes está acreditado políticamente que ha faltado a la verdad".

En cualquier caso, según Robles "es evidente que tiene más responsabilidad que cualquiera que no es presidente de la comunidad" y sus explicaciones "desde el primer minuto son absolutamente claras y transparentes".

Sobre la manera de prevenir casos de posibles falsificaciones de currículos, la portavoz del PSOE ha explicado que "no hace falta controles externos" porque "eso depende personalmente de cada uno" y ha insistido en que "si alguien en su currículum intencionadamente falta a la verdad es evidente que está poco legitimado para prestar un cargo público. Otra cosa es que pueda haber errores". Y esto es exactamente lo que dicen que ha ocurrido: un error que nadie pone en cuestión en Ferraz.