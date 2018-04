El secretario general del PSOE-M y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha reconocido este jueves que durante "unos años" hubo una "irregularidad" en su currículum, donde aparecía como licenciado en Matemáticas pese a no haber obtenido el título, según ha desvelado Okdiario.

Así se ha explicado Franco a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que quería dar una explicación "lógica" ante la información que asegura que Franco falsificó su currículum oficial colocando que era Licenciado en Matemáticas cuando no terminó la carrera.

En declaraciones a los medios, ha destacado, precisamente, que sí ejerció como profesor de apoyo en esta materia, y que el "error" fue subsanado en 2003. "Soy Licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente y estudié Matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, aunque no logré a obtener la licenciatura", ha explicado.

Franco ha destacado que sí ejerció como "profesor de clases de apoyo", y que 15 años después de subsanarse el error, entiende que "cuando se pone profesor de matemáticas se interpreta que uno es licenciado, pero no lo es".

"Políticamente se da relieve a esto para desviar otros temas más importantes", ha indicado Franco, que junto con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha promovido la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Moción a la basura

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido este martes al portavoz adjunto del PSOE que dimita y "deposite en la basura" la moción de censura que presentó hace unos días contra la presidenta regional.

Así se han manifestado los portavoces de los distintos grupos en los pasillos de la Asamblea, poco antes de empezar el Pleno. "Pedimos al PSOE, al partido de los ERE, de Griñán, que se gastaba el dinero de los desempleados en cocaína y en otras cosas, que si tienen algún mínimo de dignidad, cojan la moción de censura y con mucho cuidado mientras el señor Franco dimite, la depositen en la basura, que es donde tienen que estar", ha añadido.

Hablan Podemos y Cs

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, ha señalado que el también secretario general del PSOE de Madrid ya ha dado "profusas" explicaciones sobre su no licenciatura en Matemáticas, "cosa que le honra, a diferencia de lo que hizo Cifuentes, que estuvo escondida muchísimos días".

"Franco lo primero que ha hecho es comparecer ante todos ustedes y ahora lo que es importante es no desviar el foco de atención de lo que es verdaderamente importante, que es lo que ha hecho Cifuentes", ha añadido.

Finalmente, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que hay "intereses de ir sacando cosas de muchas personas y cargos públicos" y ha pedido que José Manuel Franco de explicaciones.

"Diría que no hay que confundir unas cuestiones con otras. Cada uno tiene que dar explicaciones de su pasado, de sus currículos, pero lo que tenemos encima de la mesa es un presunto delito de Cifuentes, que no tiene nada que ver si sabes inglés o no. Eso es grave si mientes, pero no como cometer un delito. Vamos a ver cómo acaba todo eso y el PSOE y Franco también tienen que ver con esa exageración de su currículum", ha concluido.

Mientras, en el Congreso…

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado este jueves la "incoherencia" del PSM por impulsar una moción de censura contra Cristina Cifuentes, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, cuando su propio líder, José Manuel Franco, "ha falseado" su currículum, informa Europa Press.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Maíllo ha respondido así preguntado por las informaciones que apuntan a que Franco falseó su currículum académico añadiendo en su biografía de la Asamblea de Madrid una carrera en Matemáticas que nunca ha cursado.

"Es lo que tiene cuando tratas de dar ejemplo a los demás", ha manifestado el dirigente popular, quien ha cuestionado que "curiosamente" quien ha promovido una moción de censura contra Cifuentes por supuestas irregularidades en la concesión de un máster haya "falseado" su propio currículum.

Maíllo ha pedido al PSOE explicaciones por esta cuestión porque considera que "hay que medir a todo el mundo por el mismo rasero", pero ha insistido en que resulta "incoherente" que quien ha "falsificado" su currículo pretenda ahora "pedir responsabilidades a la que supuestamente también dicen que lo ha hecho y que no está acreditado".

"Yo creo que éstas son las incoherencias de todo este proceso, y por eso decimos con mucha mas rotundidad que todavía queda mucho hasta el 7 de mayo", ha dicho Maíllo, en referencia a la fecha límite que ha dado la presidenta de la Asamblea de Madrid para celebrar el Pleno de la moción de censura impulsada por los socialistas.

Cifuentes, "víctima" de la URJC

También ha subrayado esa incoherencia el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien reprocha que al mismo secretario general que ha impulsado una moción de censura contra Cifuentes se le detecte que tiene una licenciatura "falsa".

Además, el portavoz popular ha querido dejar claro que a Cifuentes no se le pueden imputar delitos porque, si los hay, habrían sido cometidos por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Ella es víctima de una mala praxis cuestionable de la Universidad", sostiene.