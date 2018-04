Iglesias responde a Errejón: "Ni media tontería"

"La gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. El mandato que tenemos de la gente es ganarles. Ni media tontería con cuestiones internas", con esa contundencia ha respondido el líder de Podemos a la noticia de que Íñigo Errejón valora no ser candidato a la Comunidad de Madrid si le imponen un modelo de primarias en "dos tiempos".

La guerra interna en Podemos había permanecido latente en los últimos meses pero el escándalo que ha salpicado a Cristina Cifuentes la ha despertado. Las prisas que han surgido en la formación morada por tener un candidato oficial han hecho que se despierten los viejos fantasmas de Vistalegre II, el cónclave de la formación que supuso la derrota del errejonismo.

Las primarias "en dos tiempos", origen del conflicto

Durante la mañana de este jueves, se conocía la noticia de que Íñigo Errejón no estaba dispuesto a que Ramón Espinar le impusiese las condiciones con las que se tiene que presentar a las primarias en la Comunidad de Madrid y dejaba su candidatura en el aire si no se llega a un acuerdo en el formato de este proceso interno.

Esta crítica se refería a la decisión que tomó este miércoles el Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid que puso sobre la mesa unas primarias en "dos tiempos", en las que se votaría primero quién es el candidato y después, las lista y el proyecto. El sector errejonista no está de acuerdo con este formato y, si no se hace todo de una vez, Errejón amagaba con no presentarse.

"Ni media tontería"

La respuesta de Iglesias no ha tardado en llegar. Con gesto serio, el líder de Podemos ha avisado al que fue su número dos: "La gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. El mandato que tenemos de la gente es ganarles. Ni media tontería con cuestiones internas".

Muy duro, el líder de Podemos continuaba: "Hay una urgencia muy evidente y es que tengamos un candidato, y eso lo van a decidir los inscritos y las inscritas", continuaba Iglesias que se ponía del lado de Espinar asegurando que "este miércoles, de manera muy sensata, el CCA decidió que es urgente tener un candidato ya, y espero que Errejón se presente". Eso sí, el líder morado también dijo que está "convencido" de que lo va a hacer y "creo que tiene muchísimas posibilidades de ganar".

"Al mismo tiempo, hay que tejer los acuerdos necesarios para ser una alternativa que pueda gobernar en Madrid y en esto, ni media tontería", insistía un Iglesias que terminaba diciendo que "los inscritos e inscritas no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP". "Urge tener un candidato, lo vamos a tener muy pronto y salimos a ganar", sentenciaba.