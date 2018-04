JxCat y ERC anuncian una querella contra Llarena por "golpismo togado"

🔸️ No respecten el resultat de les eleccions.

🔸️ No respecten la majoria parlamentària.

🔸️ No respecten les Nacions Unides (@UN)

El dany a la democràcia és immens. No permetrem que segueixin trepitjant drets ni doblegant la democràcia 🎗https://t.co/MMjKUdSdQw