Tamara Carrasco despegó en su activismo dentro de los círculos de Podemos, tanto que concurrió en 2015 a unas elecciones como representante del partido de Ada Colau. A sus 34 años, la Audiencia Nacional sospecha que esta mujer de Viladecans, en Barcelona, ha coordinado los autodenominados CDR –Comités de Defensa para la República– como cabecilla de los cortes en las autovías en Cataluña y los piquetes en los peajes durante la Semana Santa. Después de practicarle un interrogatorio, el juez Diego de Egea ha acordado su libertad provisional con medidas cautelares.

La Fiscalía atribuye a la investigada los delitos de rebelión y terrorismo. Sin embargo, el magistrado observa únicamente indicios de desórdenes públicos. El grueso de la carga probatoria descansa en una grabación difundida entre los CDR por Telegram y Whatsapp con su voz. Se escucha, resumido en lo más destacado, este relato:

"La huelga general o indefinida no empieza todavía. La consigna entre hoy y mañana es hacer bullir la olla para que haya movimiento en la calle y justificar la huelga de país. En Barcelona, varios CDR harán acciones un poco más heavies repartidas por la ciudad y otras más festivas rollo ANC con los niños. La intención es que haya distracción policial, que tengamos a todos los Mossos repartidos y la Policía Nacional por toda Cataluña y que no puedan. También está en los planes sabotear conexiones ferroviarias y putear mercancías. También queremos cortar la fibra óptica. Pero sin violencia y sin que nos cojan. No os flipéis porque no es para tanto. Lo gordo tiene que ser es cuando intersindical publique la huelga indefinida".

"Una de las opciones es meterse en el aeropuerto, pero es muy jodido y te puede disparar la Guardia Civil. Estamos pensando en Mercabarna y en el puerto. Parar el puerto sería brutal, dejamos sin avituallamiento a las Islas Baleares, los chinos se cabrearían... También hay muchas mercancías como la Seat, que transporta coches en barcos, y todo lo que es entrada de mercancías de la península y del sur del Europa. También hablamos de Mercabarna, que aquí jodemos a todo el mundo".

Diego de Egea ha impuesto a Carrasco como medidas cautelares comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia, prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, necesidad de autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal, prohibición de salida del territorio nacional y facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable. El magistrado dictará orden de arresto respecto del segundo cabecilla de los CDR investigado y no localizado hasta el momento.