"La presión de Podemos sobre Cifuentes invalida a Errejón como candidato"

El Mundo destaca dos noticias. "UGT y CCOO dicen que en España no hay 'normalidad judicial'". "Resulta bochornoso que los sindicatos traicionen la Constitución para apoyar la voluntad independentista de liquidar la soberanía nacional". ¿Y a quién le puede extrañar después de la traición del presidente del Gobierno? La otra noticia de portada es la declaración de Griñán por los ERE. "Nunca vi, nunca me reuní, nunca conocí, nunca negocié". Dice el editorial que "no se sostiene el inverosímil desconocimiento del fraude sistemático por el que fluía masivamente el dinero público hasta los beneficiarios. Griñán insiste en que sus subordinados nunca le informaron". Vamos, el consabido no me enteraba de nada que tanto se ha criticado en Aguirre en los medios de comunicación pero que al PSOE se le consiente.

De El País, lo más significativo de su portada es que esconde a Griñán en un sumario a pie de página en dos minúsculas líneas. Recomiendo usar una lupa para encontrarlo. "Griñán dice que no conocía las irregularidades de los ERE", susurra. Abre con que "Fiscales alemanes y españoles se coordinan contra Puigdemont". A ver cómo arreglamos este desaguisado antes de que Europa salte por los aires. José Ignacio Torreblanca pide a los jueces alemanes que se molesten en informarse antes de dictaminar. Para empezar, que se lean la ley del referéndum aprobada por las bravas en el parlamento catalán en septiembre. "Sorprende que los jueces alemanes hayan pasado por alto una ley que, al afirmar su excepcionalidad, inderogabilidad y supremacía, encaja perfectamente en el catálogo histórico de golpe de Estado". Pero alma de cántaro, los jueces alemanes no se han leído nada, no se han informado de nada, o como mucho en TV3, a la buena de dios han sentenciado sobre un caso del que no tienen ni puñetera idea en función a la propaganda separatista que funciona como una máquina. También Rodríguez Ibarra trata de echar una mano. Algunos socialistas de los de verdad están trabajando más por la causa española que el propio Gobierno. "Si los magistrados germanos fueran testigos de lo que ocurre en España, se darían cuenta de que la violencia que ejercen los separatistas catalanes está doblegando la voluntad de quienes antes sostenían un posición diferente", dice a modo de bofetada en toda regla a Felipe González tras sus últimas declaraciones en el programa de Évole. "Muchos somos víctimas de la violencia psicológica, el paso previo a la física". También Javier Cercas intenta insuflar un poco de objetividad y sentido común en la cabecita de los jueces regionales germanos. "Los secesionistas cometieron un flagrante ataque al Estado de derecho". "El cóctel nacionalista que se sirvió en Cataluña es letal para la Europa unida". Dice el periódico que Cercas escribió este artículo antes de la decisión del tribunal de la provincia alemanda cuyo nombre no tengo intención de aprender. Pues debería dedicarse a la quiromancia , tiene aptitudes adivinatorias. Sobre Cifuentes dice que "Rajoy decidirá la sustitución de Cifuentes para retener Madrid", dando por hecho que lo hará. "Su prioridad es evitar que una moción de censura desaloje al PP del poder, por lo que la solución pasará seguramente por sustituir a Cristina Cifuentes". Y digo yo, ¿por qué no se convocan elecciones anticipadas para que los madrileños decidan?

ABC, a toda página: "Griñán se esconde tras sus subordinados". Bueno, se esconde y le esconden. Ayer en Al Rojo Vivo apareció un par de minutitos, había que triturar a Cifuentes, que hay que ver lo que se resiste la tía. Ferreras, hombre, que tienes abandonados a los viejecitos. Decían los tertulianos de esa máquina de hacer picadillo al PP que es que Griñán asumió sus responsabilidades políticas al dimitir. Pues lo mismo que Aguirre, cuya comparecencia en el Congreso, que no ante un juez, nos ofrecieron en vivo y en directo, torturas rufianescas incluidas. Gabriel Albiac dice que en Andalucía el Estado de la Autonomías "nunca fue otra cosa que el Estado del robo". "Desde el PER hasta los ERE no hubo un céntimo del maná" de la UE "que no acabase por pagar los votos del omnímodo poder que los repartía entre esos ciudadanos cada vez más condenados a vivir, o bien de la limosna de la Junta o bien de nada". Por eso, "Griñán y Cháves se sientan ahora en el banquillo con la vergüenza ante los ojos de tener que justificar lo injustificable". Mayte Alcaraz está segura de que "Cifuentes se irá". De que "no la echará Rajoy, ni Rivera, ni la noble sociedad madrileña, ni la decencia pública". Pues no, Mayte, seamos claros. La echará Ferreras. Ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Escolar, que no tiene dos bofetadas mediáticamente hablando sin el amplificador de La Sexta, por mucho que ahora esté como un pavo real. Y mañana será otro, siempre del PP, que de la Gürtel valenciana ni hablamos, de Errejon ni hablamos, de Espinar ni hablamos... "La carne de corrupto si es de derechas siempre es más magra para comer, frente a la tele, con cuchillo y tenedor". O aunque no sea corrupto, porque el caso del máster es una bobada que no merece horas y horas de programación ni de coña y eso lo sabe cualquiera con un mínimo de decencia profesional, sobre todo cuando se ocultan otros casos. Aunque, como dice Ignacio Camacho, a lo mejor sacamos algo bueno, porque "para cualquiera que no padezca hemiplejía moral, la presión de Podemos sobre Cifuentes invalida a Errejon como candidato". Resulta que el chico "disfrutó en condiciones irregulares, y por cierto cobrando mientras al menos Cifuentes pagaba, de una beca de investigación en la universidad de Málaga", en la cual está inhabilitado. ¿Apostamos, Ignacio, a que vamos a ver casos de hemiplejía moral en políticos y periodistas como para abrir un hospital?

La Razón anuncia una "Cumbre hispano-alemana de fiscales para fijar la 'rebelión'". Y una gran noticia. "Los CDR se instalan en las capitales europeas con ayuda de los antisistema". Bien, que los vayan conociendo. Cristina López Schlichting hace diana con el problema al que nos enfrentamos. "Los secesionistas viven la causa como una religión. Es su modo de vida. Una anomalía patológica que los españoles no podemos compensar salvo que el aparato del Estado se emplee a fondo con medios hasta ahora inimaginables: departamentos de intérpretes, artistas y técnicos de las redes, diplomáticos capaces de relacionarse con los medios". Ella tiene tíos alemanes, la propongo como jefa de esa oficina de contrapropaganda, necesitamos gente preparada, el Gobierno ya ha demostrado con creces su incapacidad. En cuanto a Cifuentes, dice que "mantiene el pulso: solo dimitirá si se lo pide Rajoy". Marhuenda, que le tiene un odio africano, se carcajea con que "la delicada situación que atraviesa Cifuentes ha provocado que en la Asamblea de Madrid se haya empezado a jugar una porra entre periodistas. Y las apuestas, a 5 euros, versan sobre el plazo que vaticinan para una caída de la presidenta de la comunidad. La mayoría de quienes ha jugado en la conocida como Cifu-porra da por descontado que Cifuentes no llegará al 2 de mayo". Jaja, jiji, qué risa tía Felisa. Marhuenda, ¿aprecias en algo al PP? Pues ten cuidado con quien te juntas y a quién le ríes las gracias, no van a por Cifuentes, van a por el partido entero.

La Vanguardia habla de una "ofensiva del Gobierno para contrarrestar a Puigdemont". ¿Ofensiva? ¿Del Gobierno? Hala, vete, eso es una incoherencia. Cuenta que un político de Baviera dice que es que "todo el mundo en Europa debe tener el derecho a debatir su identidad". Parece que el cáncer del nacionalismo ya ha hecho metástasis a través de la vena alemana. Mejor, mal de muchos… Fernando Ónega opina sobre Cifuentes. "Para el PP es tan humillante que su competidor se cargue a otro presidente que se ve incapaz de resolver". El PP está tonto y ciego en su obsesión con Rivera. No es Ciudadanos quien se ha cargado a Cifuentes. Es La Sexta y su cacería contra el PP. Van a por ellos y Cifuentes no será la última. Hoy un máster, mañana una chuleta cuando hacía EGB, pasado... Ellos sabrán si no le ponen remedio.