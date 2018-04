Nueva batalla en Podemos: Errejón valora no ser candidato si Iglesias le impone el modelo de primarias

Íñigo Errejón no está dispuesto a que Ramón Espinar le imponga las condiciones con las que se tiene que presentar a las primarias en la Comunidad de Madrid y deja en el aire su candidatura si no se llega a un acuerdo en el formato de este proceso interno.

El Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid puso sobre la mesa este miércoles unas primarias en "dos tiempos", en el que se votaría primero quién es el candidato y después, las lista y el proyecto. El sector errejonista no está de acuerdo con este formato y, si no se hace todo de una vez, Errejón amaga con no presentarse.

"Las cosas bien"

El exmiembro de la cúpula morada ha asegurado este jueves que hay"hacer las cosas bien" y que en Podemos los dos procesos, el de candidato y listas, siempre se han realizado en la misma fecha aunque en distintas votaciones. Es decir, el mismo día se elegía el cabeza de lista y lista aunque en votaciones diferentes.

"Vamos a presentar un proyecto serio, y un proyecto serio es un proyecto en el que la persona que encabeza el equipo, el proyecto y los términos van juntos y de la mano", ha asegurado en unas declaraciones en los pasillos del Congreso.

"Yo estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a ser capaces de presentar una alternativa en serio. Un proyecto integral que se hace cargo de todos los términos",ha insistido.

"Nunca lo hemos hecho por separado"

El errejonismo no quiere que las primarias se celebren en dos tiempos ya que, si primero eligen a Errejón como candidato, el pablismo podría intentar meter en su lista nombres, con los que no están de acuerdo, en el tiempo que pasaría de una elección a otra.

"Nunca lo hemos hecho por separado, yo he recibido un encargo que es construir un proyecto entero", ha explicado por los pasillos de la Cámara Baja. Por último, Errejón ha reclamado que en Podemos "dejemos de hablar de nosotros mismos" para "construir un proyecto" que derroque al PP de Cristina Cifuentes en Madrid.