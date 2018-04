Catalá pone en la rampa de salida a Cifuentes: "Que tome las decisiones que correspondan"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado este viernes en una entrevista concedida a Onda Cero, refiriéndose al máster de Cristina Cifuentes, que "espero que este asunto se cierre cuanto antes" y que la presidenta regional "tome las decisiones que correspondan".

El titular de la cartera de Justicia ha dicho que la explicación inicial de la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía "muy razonable". Sin embargo, "parece que alguna firma no es auténtica, parece que no se ha presentado o no aparece el trabajo, que hay una inspección que ha hecho la Conferencia de los Rectores que también levanta algunas incertidumbres, yo creo que todo eso ha añadido mucha información", ha añadido.

Catalá cree "que lo más importante es que, cuanto antes, que este asunto se cierre, se sepa lo que ha pasado" y ha instado a Cifuentes a tomar "las decisiones que correspondan". El ministro ha repetido que, hoy, "sabemos muchas más cosas que las que sabíamos entonces –el 22 de marzo-" y, tras todo este discurso, ha mostrado su "confianza absoluta en Cristina Cifuentes. Me parece una persona seria y responsable".

"Cuanto antes se cierre este asunto, se aclare qué es lo que de verdad ha sucedido y se tomen las consecuencias finales en relación a ello, superaremos un asunto que no es trascendente en el fondo", ha añadido.