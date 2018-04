David Gistau se despide de 'ABC': "He hecho lo que he podido, a mi manera"

El Mundo dice que "la juez ve delitos en la red para financiar a PSOE y Compromís". Esa Gürtel socialista con la que nos da la tabarra Ferreras todos los días. Ji, es broma. Dice el editorial que "ante las evidencias que señalan una trama de malversación de tal calibre, el PSOE no puede seguir de perfil. Se trata de hechos gravísimos que exigen no sólo la asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes implicados, sino las oportunas explicaciones tanto de Pedro Sánchez como de Ximo Puig. La corrupción es una gangrena inaceptable, tenga el color que tenga". Por Dios, Rosell no nos vengas ahora con tontunas de corrupción, que estamos muy ocupados mirando las notas de los políticos, eso sí que es serio, no que roben a manos llenas. A menos que no sean del PP, claro, en ese caso habrá que oír a La Sexta. Cuenta El Mundo el soplamocos que le ha arreado Iglesias a Errejón. "Iglesias calla de nuevo a Errejón: 'Ni media tontería'". Vamos a ver, Íñigo, corazón, que no te enteras. Tú estás ahí para que los podemitas remilgados que se asustan con un energúmeno radical como yo laven su conciencia votando a una mosquita muerta como tu sin remordimientos. Pero entérate, esto no es un partido, esto en un cuartel y yo soy el caudillo. Así que mantén esa boquita de piñón bien cerradita o el lugar de Tania te va a parecer un sitio privilegiado. ¿Te ha quedado clarito? Esto es lo que te dijo ayer Pablo, Íñigo, por si no lo pillas, que no te olvides de quién manda aquí. Sobre el escándalo de los currículos Manuel Hidalgo se pregunta "¿a qué viene tanta pasión inútil por los currículos? Su utilidad e importancia son muy distintas en el ámbito público y en el privado. En el segundo, en el mundo empresarial y para obtener un empleo, es obvio, mientras no actúe el enchufismo, que el currículo del candidato proporciona indicios a seguir acerca de sus conocimientos, dotes y experiencia". ¿Qué insinúas, Manuel? ¿Que Ignacio Escolar obtuvo su primer empleo por enchufe? Porque desde luego por currículum no fue, ni siquiera tiene el título de licenciado en Periodismo, así que, como mucho, tendrá el bachiller. Eso sí, nunca le pillarán con un máster, porque para realizarlo es necesario estar en posesión de un título universitario.

El País anuncia un "acuerdo para intentar de nuevo el delito de rebelión". "Los fiscales alemanes aceptan llevar a los jueces las razones del Supremo". El País tiene uno de esos días en que su utilidad sería para envolver el bocadillo. Está Cebrián que rabia de envidia porque Ferreras se ha zampado a Cifuentes y babea por cobrarse él una pieza, así que le ha soltado los perros a ¡Pablo Casado! Pero hombre, si es un cachorrito, vergüenza debería de darte, Juan Luis. "Pablo Casado infló su currículum en universidades de EEUU". Resulta que puso "Profesor visitante, cuando solo fue conferenciante". Oh, ah, qué horror, cuánta corrupción. Del socialista Franco, falso licenciado en Matemáticas, ni una palabra. De la beca de Errejón, inhabilitado por la Universidad de Granada que cobró dinero público por la cara, nada de nada. Y de la Gürtel valenciana ni hablamos.

ABC dice que "el nacionalismo intenta borrar el español". Menuda novedad, Bieito. Dice en el editorial que "el idioma se ha convertido en la punta de lanza de la misma ofensiva disgregadora en Navarra que se ha producido en Cataluña, País Vasco y Baleares". ¿Y qué diablos piensan hacer con el vascuence? Si esa lengua la hablan en cuatro aldeas de montaña. El editorial anima a Cifuentes a que se pire. "La gestión que el PP ha hecho del caso Cifuentes ha sido nefasta", en eso tiene más razón que un santo, y Cifuentes deberá abandonar la presidencia de la Comunidad en Madrid si se acredita fidedignamente que ha mentido con su máster". Vale, pero entonces que dimita también Rita Maestre. Porque fue la portavoz podemita la que dijo que sí se podía permanecer en un cargo público pese a haber mentido, lo recordó ayer Dieter Brandau en su editorial de Es la tarde de Dieter. Si Podemos dice que se puede mentir, ¿quiénes somos los demás para llevarles la contraria? Eso sí, pide Bieito que "el escrutinio debe realizarse en igualdad de condiciones y trato mediático para que el reproche social que reciban sea idéntico, y no condicionado por su ideología". Desde aquí oigo la carcajada de Ferreras ante tanta ingenuidad, Bieito. Malas noticias para el periodismo libre hoy en ABC. David Gistau se despide. Qué pena da a veces acertar. Lo hace con la elegancia que le caracteriza. "He sido libre al escribir. He hecho lo que he podido, a mi manera". Te echaremos de menos Gistau, aunque intuyo (me agarro a mi derecho a no revelar mis fuentes) que pronto nos volveremos a ver en algún otro lugar donde seas libre de verdad, si es que eso es posible.

La Razón dice que "Puigdemont quiere forzar su investidura o elecciones". Qué peñazo de tío, pero qué pesado, que le hagan presidente de una vez, ya qué más da, lo de Cataluña no tiene remedio, es un caso perdido y haríamos bien en aceptarlo de una vez. Marhuenda le da la que podría ser la última puñalada a Cifuentes. "Génova anima a Cifuentes a moverse". Cuenta que "para entender qué hay detrás de este pulso hay que tener en cuenta la alianza de Cospedal con la presidenta regional, y al mismo tiempo, que por decisión de Rajoy el partido lo lleva en el día a día Maillo", lo que llaman un sorayo. Vamos, que esto un berenjenal interno. Bien, allá se maten, pero haría bien Ciudadanos en no hacerle el juego a Ferreras y sus cacerías y no meterse en los líos del PP, podría pasarles factura.

La Vanguardia… en fin, a lo suyo, como es lógico. "Fracasa el cuarto intento de investir a un president". Como ya he dicho, ese tema ya sólo les interesa a ellos, que hagan lo que quieran. Eso sí, la factura se la pasaremos a Rajoy porque el desastre catalán encima lo estamos pagando entre todos.