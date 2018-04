Jaime González también deja 'ABC'

Jaime González se despedía ayer de ABC en su columna habitual. "Con la música a otra parte", la titulaba aprovechando el despropósito de la Sinfónica de Baleares y la imposición de obligar a saber catalán a sus músicos, el veterano columnista decía adiós al periódico en el que ha trabajado más de 30 años.

"En señal de duelo, este pianista frustrado abandona el escenario. Me voy con mi música a otra parte. Treinta y un años de servicio (y quince días) me han servido para poder despedirme de ustedes como siempre soñé: rociando de palabras esta última columna en ABC que guardaré como prueba de vida y de fe. Me marcho. Comprenderán ustedes que en días como este daría lo que fuera por saber tocar el violonchelo".

Hoy también se ha despedido David Gistau. Dos grandes columnistas desaparecen de las páginas del diario que dirige Bieito Rubido.