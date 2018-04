Un líder de Podemos en Galicia se inventa una ingeniería con dos especialidades

El secretario de Organización de Podemos en Galicia, Juan José Merlo, se presenta como ingeniero industrial en su currículum oficial… pese a que nunca acabó los estudios. Según informa ABC, el también diputado de En Marea en el Parlamento gallego dice que tiene dos especialidades.

En la ficha parlamentaria de Merlo leemos: "Ingeniero. Se formó como ingeniero industrial y desarrolló su actividad laboral primero en el cuerpo de mandos de una conocida cadena de grandes almacenes y posteriormente al frente de una empresa de ingeniería".

El podemita ha reconocido al diario de Vocento que estuvo "estudiando Ingeniería, pero no me gradué", añadiendo que si su CV "es erróneo, lo matizaremos, sin ninguna duda, porque ingeniero no soy". En otra web –en la página de Podemos Galicia–, Merlo es descrito como ingeniero "especializado en gestión de mercancías y gestión de equipos de trabajo. Comencé mi carrera como gerente y gerente de área en grandes almacenes. Durante los últimos años he desarrollado mi actividad como gerente y diseñador en empresas de ingeniería y energía renovable".

Fuentes consultadas por ABC sostienen que un ingeniero gallego ha pedido al colegio profesional que investigue si el alto cargo de Podemos hizo trabajos como ingeniero sin serlo, mientras estuvo al frente de su empresa, Mersol Montaje de Energías Renovables.