El Máster 'socialista' de Gestión Local en Sevilla, 75 por ciento de profesores ligado al PSOE

Cuando se repasa el currículo de numerosos cargos municipales y regionales del PSOE andaluz, se repara en que muchos tienen incluido un Máster en Gestión Local. Libertad Digital realizó una investigación a lo largo del año de 2008 sobre dicho Máster de la Universidad de Sevilla. Estaba dirigido entonces por el socialista, hoy distanciado del PSOE, Luis Ángel Hierro, exdiputado socialista. Se trataba de una gran operación que dotaba de algún título a muchos militantes del PSOE, y en menor medida de otros partidos, desprovistos de recorrido académico.

Como ya venía siendo costumbre en la "tela de araña" socialista en Andalucía, naturalmente, la hermana de Luis Ángel Hierro, Antonia Hierro, también distanciada ahora del PSOEy su propia esposa, Raquel Morón Casas, estaban entre el profesorado de este máster.

Era otro de los hilos de la tela de araña andaluza: la penetración socialista en la Universidad, vía amiguismo, vía enchufismo o vía "facilitar" la incorporación oficial al profesorado. En el caso concreto de este Máster de Gestión Local de la Universidad de Sevilla, la inmensa mayoría, 48 de los 63 profesores del Máster de Gestión Local de la Universidad de Sevilla que dirigía Luis Ángel Hierro, exdiputado socialista en la pasada legislatura, eran miembros del Partido Socialista o estaban vinculados al Partido Socialista por nombramiento u otras razones de afinidad. Esto es, 3 de cada 4 profesores eran socialistas, el 75 por ciento de la plantilla.

La Universidad Hispalense justificaba que los profesores del máster fuesen mayoritariamente del PSOE "porque es el partido más votado" y el director del máster defendía la "rigurosa selección" entre los gestores de los servicios públicos y la práctica coincidencia de estos con altos cargos del PSOE, indicando que "el máster se topa en este aspecto con la realidad política provincial. Los altos cargos de los servicios municipales son los que determinen la voluntad de los sevillanos y andaluces y en consecuencia, las opciones son las que determinan los resultados electorales".

Luis Ángel Hierro aseguraba que le gustaría haber contado con ponentes de otros partidos y recordó que en las once ediciones del curso habían participado ponentes de otras siglas como Manuel Pimentel, exministro de trabajo con el PP, el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos de IU, o altos cargos del ayuntamiento de Jerez entonces gobernados por Pedro Pacheco (PA).

Aclaró además que la práctica totalidad de los políticos en las distintas ediciones, como el hermano del presidente de la Junta, Leonardo Chaves, el hoy procesado José Antonio Viera, los concejales del PSOE de Sevilla, el alcalde de Alcalá de Guadaira y la exalcaldesa de Tomares, Antonia Hierro, entre otros, habían renunciado a cobrar un sueldo.

La universidad de Sevilla no aclaró entonces las subvenciones que recibía este curso de los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía, y aseguró que todo ese dinero se reunía en una caja común que servía para financiar el curso, a pesar de que las ayudas públicas tenían un carácter finalista.

Nuestra rápida exploración de 2008 sobre la relación de profesores relacionados con el PSOE del mencionado Máster fue la que sigue:

Profesorado

D. José Alcaide Villalobos

Licenciado en Ciencias Políticas. Concejal delegado de las Áreas de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento de Marchena, PSOE

D. Luís Fernando Anguas Ortiz

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Coordinador de Servicios Sociales Comunitarios de la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. PSOE.

D. José Amores Méndez

Licenciado en Derecho. Jefe de Servio de Contratación y Planificación de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE desde 1979.

Dr. D. Pedro Atienza Montero

Doctor en Economía. Profesor Colaborador del Dpto. de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Compañero de Luis Ángel Hierro, ex diputado del PSOE y director del Máster.

Dr. D. Antonio Abad Cáceres Mora.

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Coordinador de las Mancomunidades de Municipios de la Provincia de Huelva en la Diputación de Huelva nombrado por el PSOE. Técnico Superior en Orientación Profesional del Estado. Ex Profesor en diferentes universidades españolas y extranjeras.

D. Jesús Cabanillas Magro

director financiero del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. Nombrado por el PSOE.

D. Emilio Carrillo Benito

Economista. Vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante del PSOE. Profesor Colaborador de la Universidad Oberta de Catalunya, de la Universidad de Sevilla y de la Escuela Superior de Gobernabilidad Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

Dña. Raquel Casas Morón

Experta Universitaria en Gestión de Administraciones Locales. Técnico Auxiliar de Protocolo y Relaciones Institucionales Asesora de la Presidencia de la Diputación de Sevilla. Funcionaria de Administración Local en excedencia. Esposa de Luis Ángel Hierro, director del Máster.

D. Jesús Castañer Mascarell

Arquitecto. Técnico Urbanista. Experto en Gestión de Administraciones Locales. Jefe de Servicio de Patrimonio de la Diputación Provincial de Sevilla. Nombrado por el PSOE.

D. Leonardo Chaves González

Licenciado en Educación Física. Director General de Tecnología e Infraestructuras deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Hermano de Manuel Chaves y nombrado por el PSOE.

D. José Manuel Farfán Pérez

Economista. Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla. Tesorero de la Diputación de Sevilla gobernada por el PSOE.

D. José Fernández Carmona

Licenciado en Derecho. Interventor General de la Diputación Provincial de Sevilla. Vinculado al PSOE.

D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

Secretario General de la Diputación de Sevilla y del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla. Profesor Colaborador Honorario de la Universidad Pablo de Olavide. Vinculado al PSOE.

D. Antonio Fernández Poyato

Director General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Ex presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Suplente número 2 del PSOE al Congreso de los Diputados

Dr. D. Roberto Galán Vioque

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Universidad de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla en situación de servicios especiales. Vocal Asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. PSOE.

Dª. María Teresa García de Casasola Gómez.

Licenciada en Derecho. Jefa de Gabinete de la Consejería de Cultura. Nombrada por el PSOE.

D. Manuel García de Diego

Ingeniero industrial. Director de Planificación y Proyectos de LIPASAM, empresa pública gobernada por el PSOE de Sevilla.

Dr. D. Francisco Garrido Peña

Doctor en Filosofía Diputado a Cortes. Profesor Titular de Universidad del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén. Ecologista socio del PSOE.

Dra. Dña. Rosario Gómez-Álvarez Díaz

Doctora en Economía. Profesora Colaboradora del Dpto. de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla, departamento dirigido por profesores del PSOE.

D. Antonio Gutiérrez Limones

Licenciado en Derecho. Alcalde del PSOE del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y exsenador, hoy procesado.

D. José Miguel Herrera Maldonado

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Director de Área de gestión económica del Ayuntamiento de Tomares nombrado por el PSOE. Profesor Asociado del Departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla

Dña. Antonia Hierro Recio

Hermana del anterior y director del Máster. Licenciada en Derecho. Técnico de la Administración del Estado. Exalcaldesa socialista del Ayuntamiento de Tomares y Exvicepresidenta del OPAEF. Ex-Secretaria Provincial del INSALUD de Badajoz. Ex- Vocal del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía. Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

D. Jesús Jiménez López

Letrado de la Junta de Andalucía en excedencia. Director de Asesoría Jurídica del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, nombrado por el PSOE.

Dr. D. Jesús Jordano Fraga

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Universidad del Dpto. de Derecho Administrativo e Internacional Público de la Universidad de Sevilla Ayudó a disidentes del PP contra el PP de Almería.

D. Eduardo López Vitoria

Economista. Interventor General Adjunto de la Diputación Provincial de Sevilla vinculado al PSOE.

Dr. D. Manuel Medina Guerrero

Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide. Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Ex Letrado del Tribunal Constitucional. Experto del grupo PSOE para el análisis del Estatuto.

D. Juan de Dios Moreno Jiménez

director técnico del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. Nombrado por el PSOE.

D. Juan Moreno Rodríguez

Secretario General de Unión de Consumidores de España-UCE. Según las demás organizaciones de consumidores, hombre del PSOE en el tema consumo.

D. Miguel Muñoz Mauri

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. MBA por Instituto San Telmo Técnico de desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Dos hermanas nombrado por el PSOE.

D. José Luis Nores Escobar

Secretario General del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces nombrado por el PSOE.

D. José Luis Pérez Huertas

Licenciado en Economía. Gestor de Calidad y Turismo. Director de Proyectos Formativos en Cio MIjas a nombramiento del PSOE, Consejería de Empleo.

Dña. Milagros Pérez Pérez

Licenciada en Derecho. Técnico de Administración General. Coordinadora General de Presidencia del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Nombrada por el PSOE.

D. Manuel Puerto Martín

Licenciado en Derecho. Jefe de Gestión Tributaria de la Diputación de Sevilla (OPAEF), nombramiento del PSOE.

Dña. Mª del Carmen Recio Rodero

Técnico Informático de la Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), vinculada al PSOE.

D. Ángel Rico Hernández-Franch

Licenciado en Derecho. Criminólogo. Director de los Servicios de Protección Civil Municipal. Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Nombrado por el PSOE

D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

Licenciado en Ciencias del Trabajo. Concejal Delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla. Profesor Colaborador Honorario del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Miembro del PSOE. Miembro del equipo de Pedro Sánchez en Ferraz.

Dr. D. José Luis Rodríguez Rodríguez

Doctor en Derecho. Vicesecretario General de la Diputación Provincial de Sevilla. Profesor asociado del Departamento de Derecho Público, área de Derecho Administrativo, de la Universidad Pablo Olavide. Presidente de la Junta Arbitral de Consumo Provincial. Nombrado por el PSOE.

D. Teófilo Serrano Beltrán

Ingeniero. Director Gerente del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. Militante del PSOE.

D. Alejandro Talavera Gallego

Economista. Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-Andalucía. Vinculado al PSOE.

D. José María Toribio Matías

Economista. Técnico Superior de la Mancomunidad Guadalquivir. Máster Universitario en Gestión de Administraciones Locales. Nombrado por el PSOE

D. José Enrique Urkijo Goitia

director del Metro de Málaga del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. Nombrado por el PSOE

D. Cornelio Vela García

Economista. Director Financiero del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Nombrado por el PSOE

D. Alfonso Yerga Cobos

Director Gerente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Ex-Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía Miembro del PSOE

D. Juan Antonio Zambrano González

Economista. Alcalde del PSOE del Ayuntamiento de Marchena. Exdirector- Gerente de Turismo de la Provincia de Sevilla.

D. José María Zurrón Rodríguez

Licenciado en Derecho. Consejero Técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Nombramiento a cargo del PSOE.