Ignacio Aguado no descarta que Ciudadanos se sume a la moción de censura contra Cifuentes

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este domingo que no descarta que su formación se sume a la moción de censura del PSOE contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si el PP la sigue "encubriendo" y no propone un candidato "limpio". "No vamos a permitir que Cifuentes siga gobernando y el PP tendrá que decidir", ha señalado Aguado.

Así lo ha subrayado Aguado esta mañana, tras asistir junto a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, a la V Carrera "Madrid en marcha contra el cáncer", organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), donde también ha pedido a Mariano Rajoy "que no deje pasar más días".

Aguado, que el pasado lunes había exigido la dimisión formal de Cifuentes por la polémica del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, ha reclamado "que se ponga punto y final a la situación", pero como consecuencia de que el PP proponga un candidato alternativo "limpio".

"Nos consta que en el PP hay ya conversaciones para buscar una alternativa, aunque no lo dicen todavía en público, y yo les animo a que lo hagan", ha dicho.

También ha pedido al Partido Popular "que no traslade sus guerras internas, sus luchas por el poder a la comunidad de Madrid": "El PP quiere que la comunidad de Madrid se convierta en su campo de batalla".

Si el PP "no deja otra opción" y sigue "encubriendo a la presidenta", ha añadido Aguado, la segunda lista más votada en la Comunidad de Madrid "tendrá que ocupar el gobierno de forma interina hasta mayo de 2019".

"Rajoy está actuando en modo Rajoy y le pido que por una vez en su vida no actúe en modo Rajoy y actúe pensando en los madrileños, pensando en las guerras internas del partido sino en la imagen y el bochorno que está trasladando a la Comunidad de Madrid, que se ponga en la piel de los estudiantes de la Rey Juan Carlos", ha declarado Aguado.

Sobre la posibilidad de sumarse a la moción de censura, el portavoz de Cs ha declarado que en su partido "no descartan ninguna opción", aunque ha insistido en que "lo más razonable" es que la lista más votada proponga una solución.

El plazo que dan desde Ciudadanos es "hasta finales del mes de abril", ha recalcado, y le pide a Rajoy que no llegue hasta esa fecha, "que tome una decisión y la tome ya".