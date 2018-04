Cuando Ciudadanos irrumpió, contra todo pronóstico, en la política catalana en 2006 con tres diputados en el Parlamento autonómico, los simpatizantes naranja gritaron enfervorecidos, y con ellos un joven Albert Rivera: "Toma tres, tevetrés". Desde entonces, la relación entre el hoy partido mayoritario de Cataluña y la televisión pública no ha mejorado, e incluso se ha agravado como consecuencia del proceso secesionista.

Este lunes, Rivera e Inés Arrimadas han puesto el grito en el cielo por la entrevista en exclusiva que TV3 realizó el domingo, en horario de máxima audiencia y con carácter de programa especial, a Carles Puigdemont. La formación naranja preguntará en el Parlament por, entre otras cosas, el coste de esa entrevista a un "fugado de la justicia", como anunciaba Arrimadas en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva naranja en Madrid.

Ciudadanos, reivindica, además, la presidencia de la comisión parlamentaria sobre el ente público, tradicionalmente reservada al primer partido de la oposición, pero, como anunciaba Rivera en una entrevista en Telecinco, no descartan la idea de que sea el Senado, el encargado de la aplicación del artículo 155 aún vigente, el que pueda fiscalizar la actividad de la televisión autonómica: "Lo que no puede estar es descontrolada, o la controla el Parlament o la controla el Senado. Lo que no puede ser es que veamos dinero público tirado por la ventana dedicado al secesionismo y a hacerle entrevistas a un señor que está huido y que tiene cinco delitos gravísimos a sus espaldas".

Durante la tramitación del 155 el pasado otoño, fue una enmienda del PSOE aceptada in extremis por el PP lo que dejó fuera a TV3 del control de la autonomía catalana desde el Estado central. Arrimadas recordaba que el PP tiene mayoría absoluta en la cámara alta, donde el peso de la formación naranja es residual, dando a entender aunque sin decirlo expresamente que podrían haber rechazado la enmienda de los socialistas.

Fuentes del partido naranja aseguran que tienen exhaustivamente preparadas las preguntas sobre la entrevista a Puigdemont, que contestarán los dirigentes de la televisión pública, que no son representantes políticos.