Montoro se une al pelotón contra Cifuentes: "No entiendo esa obsesión con los títulos"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovecha una entrevista concedida a El Mundo para dar un palo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a propósito de su polémico máster.

De primeras, Montoro defiende a Cifuentes, a la que define como "eficiente y leal"; acto seguido, llega el golpe: "Pero yo no entiendo esa obsesión con los títulos. Yo solo tengo un título. ¡Ya me hubiera gustado tener más!". Veremos si, tras esta puntilla, luego se desdice, como ya hiciera la semana pasada el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Además, el titular de Hacienda dice que no sabe "con qué dinero" se pagaron las "urnas de los chinos" del referéndum ilegal del 1 de octubre, "ni la manutención de Puigdemont". Eso sí, asegura que no se ha hecho con dinero público. A la pregunta de por qué no impidieron el referéndum previo, el del 9 de noviembre de 2014, el ministro responde: "Estábamos a lo importante: a que Cataluña progrese, que es lo que no quieren los independentistas".

"Los ricos se quejan de más"

En materia de impuestos, Montoro señala que "el problema de este país es que los ricos se quejan de más". "Al que gana 500.000 euros le parece poco, siempre hay otro que gana más. ¿Qué problema hay en que te inspeccionen? La Agencia no es la Inquisición. En EEUU algunos empresarios han rechazado la bajada impositiva de Trump por convicciones: dicen que ellos quieren pagar".

Finalmente, cómo no, hay una colleja para el gran rival político del PP: Cs. "Tienen que decidir primero qué son. De momento es un partido de aluvión. Se están formando. (…) A nosotros nos habían elegido para salir de la crisis. Otros creen que te eligen para evangelizar". Palabra de Montoro.